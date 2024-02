Allein auf Steam konnte Palword einen Playerpeak von zwei Millionen gleichzeitig aktiven Nutzern verzeichnen. Palword

Palword beeindruckt seit seinem Release vor weniger als einem Monat mit Verkaufszahlen, die ihresgleichen suchen. In nur 13 Tagen entwickelte sich das Monster-Survival-Spiel zum meistgespielten Titel auf der Microsoft-Plattform und erreichte vor kurzem einen Spitzenwert von fast drei Millionen täglich aktiven Nutzern. Das Spiel konnte ab dem ersten Tag gratis via Microsofts Game Pass Ultimate abgerufen werden. Auch auf Valves Spielemarktplatz Steam befindet sich Palworld auf den Charts in bester Gesellschaft. Den hauseigenen Evergreen Counter Strike 2 (1,8 Millionen) lässt Palword hinter sich und muss sich nur dem koreanischen Battle Royal Player Unknown's Battleground (3,2 Millionen) geschlagen geben. Bemerkenswert ist, dass es sich bei beiden Kontrahenten um Free2Play-Titel handelt, da diese in absoluten Spielerzahlen normalerweise in ihrer eigenen Klasse spielen.

Weitere Kooperationen mit Xbox

Um den fortwährenden Erfolg dieses Überraschungshits zu garantieren, ist der Spieleentwickler Pocketpair eine Zusammenarbeit mit Xbox eingegangen. Der Tech-Konzern liefert nicht nur Dedicated Server, sondern arbeitet auch direkt mit den Entwicklern des Studios zusammen, um schnellere Updates und ein optimiertes Gaming-Erlebnis bereitstellen zu können. Besonders die Entwickler-Ressourcen von Xbox zur GPU und Memory-Optimierung sollten einem Indie-Entwickler die nötige Feuerkraft geben, um die Herausforderungen des Service-Games-Modells oder eine ausgedehnte Early-Access-Phase zu meistern.

Monster und Schießeisen, ein globales Phänomen

Aber was genau macht Palword zu so einem Welterfolg? Palworld ist ein Genre-Mix, der sich zwar sehr erkennbar an verschiedensten Meilensteinen der Videospielgeschichte inspirieren lässt, aber trotzdem ein originelles Spielerlebnis darstellt. Diese Designphilosophie stellt auch die persönliche Entscheidungsfreiheit des Spielers an erste Stelle. Genau diese Vielfalt und Freiheit bewegen wahrscheinlich gerade Millionen von Menschen, nicht Pokémon, Rust oder eine andere Inspirationsquelle zu spielen, sondern eben Palworld.

Nicht einmal die rechtlichen Drohgebärden der Pokémon Company können die Stimmung innerhalb des Entwicklerstudios trüben. In einem Gespräch mit "Xbox Wire" meldet sich der CEO des Entwicklers Pocketpair Takuro Mizobe zu dem unerwarteten Erfolg: "Die Reaktion der Fans war überwältigend, und es ist einfach fantastisch zu sehen, wie Millionen von Menschen weltweit Palworld genießen. Für uns und Palworld geht es gerade erst los. Das Feedback aus der Game-Preview-Phase hilft uns, die Spielerfahrung auf verschiedenen Plattformen fortlaufend zu verbessern."(gld, 2.2.2024)