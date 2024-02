Nicht nur auf Telegram haben Neurechte wie Martin Sellner großen Einfluss. Auch rechtspopulistischen Parteien lassen sich von ihm "influencen". Schaffen es Ideen wie die der "Remigration" so in die Realpolitik?

In Teil drei dieser Serie über die "Neue Rechte" in Österreich sehen wir uns an, wie deren Ideen ihren Weg in die Programme von rechtspopulistischen Parteien finden. Wie sie als Meinungsmacher agieren. Und wie das Treffen in der Nähe von Potsdam nur ein Vorgeschmack auf ihren Einfluss auf Politiker sein könnte. (red, 3.2.2024)

In dieser Folge zu hören: Colette M. Schmidt (Innenpolitikredakteurin beim STANDARD), Markus Sulzbacher (Journalist mit Schwerpunkt Extremismus, unter anderem beim STANDARD), Julia Ebner (Extremismusforscherin und Autorin) und Florian Schröder (Kabarettist und Autor); Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp, Skript: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp; Redigat: Zsolt Wilhelm und Ole Yasemin Yüksel; Gestaltung und Produktion: Christoph Neuwirth