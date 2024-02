The Sisters of Mercy in Bühnenaktion. IMAGO/Carsten Thesing

Nickelsdorf - Trostpflaster für Fans von Slayer, seit 2019 im Ruhestand: Gitarrist und Songschreiber Kerry King denkt nicht an die Pension und meldet sich mit neuer Band zurück. Details dazu gibt es zwar noch nicht, aber King wird mit seinem neuen Projekt im Sommer am Nova Rock auftreten. Mit The Sisters of Mercy kommt eine weitere Legende zum Festival ins Burgenland. Auch die deutsche Alternative-Rockband Donots wird auf den Pannonia Fields gastieren, wurde nun bekanntgegeben.

Außerdem zum Line-Up dazugekommen sind Palaye Royale, P.O.D., Azahriah, Blond, Escape The Fate, Alien Weaponry, The Amazons und die Planet Festival Tour Gewinner Butter Bread. Das Nova Rock mit u.a. Green Day, Maneskin und Bring Me The Horizon findet vom 13. bis 16. Juni in Nickelsdorf statt. (2.2.2024)