Marlon Mustapha hat ein gröberes Problem. IMAGO/Frank Heinen/rscp-photo

Es ist keine gute Idee, einem Einberufungsbefehl des Bundesheeres nicht Folge zu leisten. Marlon Mustapha hätte am 8. Jänner seinen Dienst in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien antreten sollen, doch er blieb fern. Der 22-jährige Wiener Stürmer war da noch beim italienischen Zweitligisten Como engagiert, wechselte erst Ende Jänner zu Fortuna Düsseldorf in die zweite deutsche Bundesliga. Eine Fahrt von Italien über Österreich nach Deutschland empfiehlt sich nicht, denn dann könnte er festgenommen werden.

Laut Oberst Michael Bauer vom Ministerium für Landesverteidigung hat Mustapha mehrere Anträge auf Aufschub und Befreiung gestellt. Diesen sei man nachgekommen. Eine Befreiung sei aber stets zeitlich befristet. "Er hat einen aufrechten Einberufungsbefehl zur Garde für 8. Jänner, dem ist er nicht nachgekommen, darum wird nun nach ihm gefahndet. In dem Moment, wo er österreichisches Staatsgebiet betritt, wird er von uns überzeugt, dass er einrückt. Im schlimmsten Fall wird er festgenommen", skizziert Bauer das Szenario.

"Es bricht mir wirklich das Herz, nie für mein Land spielen zu können, meine Familie und Freunde nicht mehr sehen zu dürfen", wurde Mustapha in der "Krone" zitiert. Für Mustapha sei es die schwerste Entscheidung seines Lebens gewesen. Er habe alles versucht, wollte sich nicht querstellen. Bauer: "Er hätte neuerlich um Aufschub ansuchen müssen, hat er aber nicht gemacht." Ob der Aufschub gewährt worden wäre, kann Bauer nicht sagen, weil jeder einzelne Fall einer Prüfung bedürfe. "Es gibt Gesetze, und wir müssen sie einhalten, da gibt es keine Kulanzmöglichkeit, weil es Amtsmissbrauch wäre, wenn wir ein Auge zudrücken würden. Es gilt gleiches Recht für alle. Es gibt auch andere Leute, die in anderen Bereichen erfolgreich sind und genauso den Dienst ableisten müssen."

Oberst Michael Bauer zur Causa Mustapha: "Er hätte neuerlich um Aufschub ansuchen müssen, hat er aber nicht gemacht." Bundesheer/Harald Minich

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, wie man einen Aufschub oder eine Befreiung bewilligt bekommen kann. Wenn man vor dem Einberufungsbefehl eine Ausbildung, etwa ein Studium oder eine Lehre, begonnen hat, dann hat man auch die Möglichkeit, diese abzuschließen. Oder, ein klassischer Fall: ein Bauer, dessen Eltern alt sind, sodass sie den Hof mit etlichen Kühen und einigen Hektar Land nicht mehr bewirtschaften können. "Dann kann entschieden werden, dass er vom Wehrdienst befreit wird, was aber nur sehr selten passiert." Möglich wäre aber auch, den Militärdienst blockweise abzuleisten oder zu einer Jahreszeit einzurücken, in der am Bauernhof nicht viel zu tun ist.

Für die Karriere eines Profifußballers wäre eine längere Pause freilich nicht dienlich. Für Spitzensportlerinnen und Spitzensportler gibt es jedoch die Möglichkeit, den Militärdienst als Heeressportler oder Heeressportlerin abzuleisten. Den Antrag muss der jeweilige Verband stellen. Nach einer vierwöchigen Grundausbildung kann dann im Heeressportzentrum weiter dem Sport nachgegangen oder auch mit der Mannschaft im Verein trainiert werden. "Ohne Ausrückungen, Gefechts-, Waffen- und Schießdienst. Das ist ein großes Entgegenkommen des Bundesheeres", sagt Bauer.

Als Voraussetzung für eine Aufnahme zum Heeressport muss ein Fußballer allerdings bei einem heimischen Verein in der Bundesliga und im Nationalteam spielen. Bauer: "Auch hier gibt es nur sehr eingeschränkte Plätze, wir haben nur ein bestimmtes Kontingent."

Keine weiteren Interviews

Mustapha steht allerdings seit 2020 ausschließlich im Ausland unter Vertrag, er befürchtete, dass ihn Como wegen Vertragsbruchs klagen könnte, wenn er eingerückt wäre. Er habe jahrelang für diese Chance gekämpft und als Fußballer womöglich nur zehn Jahre, um sich etwas aufzubauen, wurde er in der "Krone" zitiert. Die Presseabteilung der Düsseldorfer ließ den STANDARD abblitzen: "Marlon möchte sich ab jetzt ganz auf seine sportliche Aufgabe bei der Fortuna konzentrieren und keine weiteren Interviews zu dem Thema geben."

Mustapha, der bereits für Österreichs U18-, U19- und U21-Auswahl gespielt hat, wurde bereits zweimal einberufen, als er zwischen 2021 und 2022 vom FSV Mainz 05 an die Admira verliehen war. Damals sei er jedoch "nachweislich verletzt" gewesen. Nun kann er sich in Österreich nicht mehr blicken lassen – oder er rückt ein. Bauer: Üblicherweise werde abgemahnt, und das funktioniere dann normalerweise. "Und dann wird er zur Ausübung des Dienstes zur Kompanie gebracht."

Ein Einberufungsbefehl wird lange vor dem Einrücken zugestellt, sodass auch das persönliche Umfeld geregelt, etwa ein Urlaub, eine Hochzeit oder eine Operation geplant werden kann. Was Mustapha nun tun solle? Bauer: "Einrücken. Daran führt kein Weg vorbei." (Thomas Hirner, 2.2.2024)