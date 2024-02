Internationale Pressestimmen zum Wechsel von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari nach der bevorstehenden Saison:

Großbritannien:

"Daily Mail": "Der Schritt wird ihm eine letzte Chance verleihen, seinen achten Weltmeister-Titel zu gewinnen."

"The Times": "Dass er das diesjährige W15-Auto noch nicht auf der Strecke gefahren hat, bevor er sich entschloss, im nächsten Jahr zu Ferrari zu gehen, ist verheerend für Mercedes - ein Team, das schon unter riesigem Druck steht - und Toto Wolff, den Team-Chef."

"The Telegraph": "Lewis will unbedingt den achten Titel, der ihm 2021 in Abu Dhabi so grausam entrissen wurde. Hätte er gefühlt, dass Mercedes in einer besseren Position gewesen wäre, ihm das zu geben (...), gibt es keinen Zweifel, dass er bleiben würde. Er hat darauf gesetzt, dass Ferrari die bessere Wahl ist."

"The Independent": "Es ist der gigantischste aller Schocks. (...) Vielleicht stellt es sogar Michael Schumachers Wechsel von Benetton zu Ferrari 1995 in den Schatten. Jetzt betritt Hamilton natürlich das Haus, das Schumacher um die Jahrhundertwende aufgebaut und sich so souverän zu eigen gemacht hat. Und es ist der Rekord, den er sich mit dem Deutschen teilt - sieben Weltmeister-Titel -, der ihn am Ende seiner Karriere zu einem unglaublichen Wagnis verleitet hat."

"The Guardian": "Hamilton muss nichts mehr beweisen, da er bereits der erfolgreichste Formel-1-Fahrer aller Zeiten ist. Aber wenn er bei Ferrari die Meisterschaft gewinnt, wird der Deal (...) als der Moment in Erinnerung bleiben, in dem er das letzte Kapitel seines großen Vermächtnisses in der Formel 1 aufgeschlagen hat."

Italien:

"La Repubblica": "Der Mann der Rekorde in der Formel-1-Geschichte kommt, um an die Spitze zurückzukehren. Wenn Ferrari groß auf Lewis Hamilton gesetzt hat, obwohl er 2025 40 Jahre alt sein wird, dann, um den Roten ein absolutes Talent auf zwei Rädern anzuvertrauen."

"Gazzetta dello Sport": "Der siebenfache Weltmeister wird ab der nächsten Saison am Steuer der Roten sitzen. Es ist die offizielle Bestätigung des Erdbebens, das sich im Laufe des Tages ereignet hat, einer der sensationellsten Schläge auf dem Fahrermarkt der Formel 1."

"Corriere della Sera": "Lewis Hamilton wird 2025 Ferrari-Fahrer sein. Der britische Champion wird ab der Saison 2025 mit einem Mehrjahresvertrag zum Team stoßen. Zwei Zeilen, die Renn- und Sportgeschichte schreiben werden, komme, was wolle."

Frankreich:

"Le Monde": "Erdbeben in der Formel 1."

"RMC Sport": "Der Jahrhundert-Transfer: Hamilton wird Mercedes verlassen und 2025 für Ferrari fahren. Das Ende einer Ära."

"L'Équipe": "Der 1. Februar 2024 wird in der Geschichte der Formel 1 als der Tag in Erinnerung bleiben, an dem Ferrari einen siebenmaligen Weltmeister kaufte, von dem man sich erhofft, dass er eines Tages ein achtmaliger Champion sein wird und die Legende Michael Schumacher schlägt."

Spanien:

"Mundo Deportivo": "Aus vielen Gründen eine Überraschung für alle. Die Unterschrift des Jahrhunderts in der Formel 1."

"As": "Die Mitteilung ist kurz, aber historisch: 'Ferrari freut sich bekannt zu geben, dass Lewis Hamilton ab 2025 für das Team fahren wird und einen mehrjährigen Vertrag hat'. (...) Ein Paukenschlag, ein Erdbeben auf dem Fahrermarkt, in dem Hamilton wieder im Mittelpunkt steht."

"Marca": "Die Bombe des Jahrhunderts in der Formel 1 löst Reaktionen ohne Ende aus."

"El País": "In einem Manöver, das ohne Zweifel in den leuchtendsten Farben in den Büchern der Formel-1-Geschichte geschrieben werden wird, schloss Ferrari den Bund fürs Leben mit Lewis Hamilton, dem erfolgreichsten Piloten aller Zeiten."

"La Vanguardia": "Eine tektonische Plattenverschiebung bei Ferrari und Mercedes hat das größte Erdbeben seit Langem in der Formel 1 ausgelöst."

USA:

"ESPN": "Lewis Hamiltons Schock-Wechsel zu Ferrari definiert alles neu, was wir über die kommenden Saisonen in der Formel 1 gedacht haben. In einem Jahr wird der bekannteste und erfolgreichste Fahrer dieses Sports beim geschichtsträchtigsten und berühmtesten Team fahren. Sein Vertrag wird wahrscheinlich der lukrativste in der Formel-1-Historie sein."

Schweiz:

"Blick": "Hat es Hamilton, seit zwei Jahren ohne Sieg, tatsächlich nötig, sich noch einmal vergolden zu lassen und den roten Clown zu spielen?"

