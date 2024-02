Kaltes, klares Wasser: Eisbaden hat in den letzten Jahren viele Fans gewonnen. Soll doch das Eintauchen in die Kälte nachweislich positive Effekte auf das Herz-Kreislauf-System haben, die körpereigene Immunabwehr fördern und akute Schmerzen bei Rheumatismus und anderen Gelenkschmerzen verringern können. Auch Depressionen soll es lindern. Nachzulesen hier.

Eisbaden: gut für die Gesundheit. Getty Images

Gleichzeitig ist Eisbaden jedoch mit äußerster Vorsicht zu betreiben. Gerade am Beginn sollte man sich vorab mit einem Arzt oder Ärztin über die persönlichen Risiken besprechen. Auf das erste Eisbad sollte man sich behutsam und langsam vorbereiten. Was uns zum ersten empfehlenswerten Eisbade-Ort auf der Liste führt:

Badeschiff Wien

Das Badeschiff bietet nicht nur im Sommer Abkühlung in der Stadt, sondern auch im Winter. Man kann dort gegen Entgelt ohne Aufsicht ins eisige Nass eintauchen. Einsteigerinnen und Einsteiger können hier aber auch am Dienstag und am Mittwoch, jeweils um 18 Uhr, unter der sachkundigen Anleitung von Josef Köberl ihre ersten Erfahrungen sammeln. Eine Tageskarte Eisschwimmen kostet 6,90 Euro, die Saisonkarte 98 Euro. Wer noch mehr in die Materie eintauchen möchte, schaut sich am besten auf der Website der Ice Swimming Association Austria um. Dort findet man einschlägige Workshops und Kurse zum Beispiel am Neusiedler See oder am Neufelder See und in ganz Österreich.

Hintertuxer Gletscher

Apropos Eisschwimmer-Verband: Dessen Mitglieder trainieren am Hintertuxer Gletscher. Denn im Gletschersee im Zillertal kann man das ganze Jahr über ins eisige Wasser eintauchen. Die Umgebung des Natureispalastes ist eindrucksvoll, weil man komplett von Eis umgeben ist. Dabei ist schon der Weg zum See beeindruckend, der hinter einer unscheinbaren Tür nahe der Bergstation des Gletscherbusses 3 auf 3.220 Metern beginnt. Von dort geht es, nur mit Guide, 30 Meter in die Tiefe. Abtauchen darf jeder, der mindestens 14 Jahre alt ist, sportlich und in guter mentaler Verfassung, nicht unter Klaustrophobie leidet und ein ärztliches Attest vorlegen kann, dass keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Eine Anmeldung zum Eisschwimmen ist verpflichtend.

Alte Donau

Der Kagraner Uferplatz im 22. Bezirk ist der Hotspot der Eisschwimmer in Wien. Mittlerweile gehören sie in den kalten Monaten schon zum Stadtbild. Sonntags treffen sich um 14 Uhr gleich mehrere Menschen, um miteinander das Wunder des Eisbadens zu erleben.

Traunsee

Zum Einstieg in den oberösterreichischen See ist ein öffentlicher Parkplatz (Bräuwiese) vorhanden. Von dort aus geht es entweder über einen Steg oder über das Ufer ins Wasser. Im Winter friert der See meistens nicht zu. Die Wassertemperatur sei daher ganz okay, während der See im Sommer zu den kälteren Seen zählt, heißt es in Eisschwimmerkreisen.

Tatsächlich kann man in jedem frei zugänglichen Gewässer in Österreich ein kaltes Bad nehmen, wenn es nicht ausdrücklich verboten ist und man sich selbstverständlich an einige Sicherheitsregeln hält. Wen es aber in die europäische Ferne zieht, dem seien diese Spots ans Herz gelegt:

Eisbadi Arosa, Schweiz

2021 eröffnete in diesem Graubündner Ferienort ein offizielles Eisbadi am Untersee. Im "ersten Eisbadi Europas" können Einsteigerinnen und Einsteiger jeden Tag um 14.30 Uhr unter fachkundiger Anleitung erste Erfahrungen sammeln und lernen, worauf es beim Eisbaden ankommt. Für geübte Eisschwimmer ist das Eisbadi jederzeit frei zugänglich. Gleich am Ufer gibt es eine Sauna, in der man sich wieder aufwärmen kann. Abgerundet wird das Eisbade-Erlebnis durch diverse Veranstaltungen und Events.

Ribersborgs Kallbadhus, Malmö, Schweden

In Schweden gibt es an Seen, Flüssen und am Meer Kaltbadehäuser, die neben einem komfortablen Zugang zum Wasser Umkleidemöglichkeiten, Duschen und meist auch eine Sauna bieten. Unter ihnen ragt das das 125 Jahre alte Ribersborgs Kallbadhus in Malmö hervor, das zu den ältesten im Lande gehört. Am Ende eines 300 Meter langen Stegs steht es auf Stelzen im Meer. Zum Aufwärmen gibt es mehrere Saunen und einen Whirlpool.

Meran, Italien

Im Winter kann man in den kühlen Fluten der Passer in Meran Eisbaden, gemeinsam mit anderen, immer in Begleitung eines ausgebildeten Betreuers. Dafür wurde im vergangenen Winter in der Höhe der Sommerpromenade der Südtiroler Kurstadt ein Badeplatz geschaffen. Für ein paar Augenblicke geht's ins kalte Nass, um sich den Booster fürs Immunsystem zu holen. Die Teilnahme ist kostenlos, anmelden sollte man sich spätestens am Vortag.

Bled, Slowenien

Der Bleder See lädt auch zu einem kalten Winterbad ein. Als regelmäßiger Austragungsort der Winterschwimmweltmeisterschaften ist er ideal, denn umgeben von hochaufragenden Berggipfeln lassen sich die eisigen Temperaturen leicht vergessen. Außerdem liegt er in der Nähe des Triglav-Nationalparks, der alle möglichen Winteraktivitäten anbietet, darunter Schneeschuhwanderungen durch unberührte Schneelandschaften. Die Online-Anmeldung für das Winterbaden im Bleder See ist noch bis Samstag, 24. 2. 2024, um 10.00 Uhr möglich.

Wöhrsee, Burghausen, Deutschland

Burghausen ist quasi das Eisschwimm-Zentrum Deutschlands und hat mit Serwus Burghausen den größten Eisschwimmverein des Landes. Samstags von 10 bis 14 Uhr treffen sich Eisschwimmerinnen und Eisschwimmer am Wöhrsee zum Training. Nichtvereinsmitglieder sind herzlich eingeladen mitzutrainieren. Um Anmeldung wird allerdings gebeten, da die Trainingszeiten abweichen können. Ab Oktober hat die Winterbadestelle unterhalb des Pulverturms täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Kopenhagen, Dänemark

Die Dänen lieben ihre kalten Bäder so sehr, dass sie ihnen ein eigenes Festival gewidmet haben. Seit Ende des 19. Jahrhunderts, als die erste Winterbadeanstalt in der Hauptstadt Kopenhagen gegründet wurde, stürzen sie sich an dunklen Wintertagen ins eiskalte Wasser. Heute ist sie einer der beliebtesten Orte für diese Aktivität das öffentliche Hafenbad Islands Brygge, das sich direkt gegenüber der Brücke im Stadtzentrum befindet. Es ist ein schöner Ort für ein Winterbad, denn man befindet sich mitten im Herzen Kopenhagens – Blick auf die Skyline inklusive. (max, 6.2.2024)