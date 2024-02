Die Altacher rechnen mit einem harten Stück Arbeit. APA/ERWIN SCHERIAU

Leoben/Altach – Der SCR Altach will am Samstag (19.15 Uhr/live ORF Sport +) im ÖFB-Cup-Viertelfinale bei Zweitligist DSV Leoben Klubgeschichte schreiben. Der Vorarlberger Bundesligist peilt in der Monte-Schlacko-Arena den erstmaligen Einzug ins Halbfinale des heimischen Pokalbewerbs an. "Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber ich denke schon, dass wir als Favorit in die Partie gehen und da natürlich eine Runde weiter kommen wollen", erklärte SCRA-Trainer Joachim Standfest.

Wie wichtig für die Altacher die Partie ist, zeigt unter anderem der Umstand, dass die Standfest-Truppe die letzten Testspiele im Trainingslager unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführte, um Leoben über die Aufstellung im Dunkeln zu lassen. Nicht mit dabei sein werden jedenfalls der rekonvaleszente Manuel Prietl (Kreuzbandriss) und Dominik Reiter, der mit einer Muskelverletzung aus der Türkei zurückkam.

Aus der Kaserne zum Training

Auch der derzeitige Bundesheer-Präsenzdienst von Einser-Goalie Dejan Stojanovic und Verteidiger Lukas Gugganig ist alles andere als optimal für die Rheindörfler. "Die sind gestern Abend erst aus der Kaserne raus und waren heute das erste Mal beim Training. Dejan hat fast normal trainiert, 'Gugga' hat ein Rehatraining absolviert", erzählte Standfest am Donnerstag. Die Entscheidung über einen Einsatz fällt am Freitag beim Abschlusstraining.

Gut möglich ist, dass die beiden Neuzugänge Ousmane Diawara und Vesel Demaku eingesetzt werden. "Die haben sich sehr gut integriert und sofort Anschluss an die Mannschaft gefunden. Das sieht schon sehr gut aus auf dem Platz", lobte der Coach, der bis Transferschluss am Dienstag noch auf eine weitere Verstärkung hofft.

Vorschusslorbeeren gab es aus Altach auch für die Gastgeber. "Die haben zwei Bundesligisten im Cup ausgeschaltet (WAC und WSG Tirol, Anm.), das kommt alles nicht von irgendwo. Das ist keine übliche Zweitliga-Mannschaft. Da sind Spieler drinnen, die durchaus in der Bundesliga spielen könnten", warnte Standfest, der in Leoben keinen Schönheitspreis gewinnen will, sondern von seiner Mannschaft Konsequenz und Dagegenhalten verlangt. "Körper auf Körper ist in der Obersteiermark Gesetz", sagt der gebürtige Leobener.

Die Steirer um Deni Alar und Kevin Friesenbichler stehen erstmals seit der Saison 1999/2000 wieder im Cup-Viertelfinale, fünf Jahre davor verpasste der DSV den Coup nur knapp. Im Finale gegen Rapid gab es eine 0:1-Niederlage. Der auf Rang sieben überwinternde Zweitligist hat sich zuletzt erneut namhaft verstärkt und mit Stürmer Cheikhou Dieng einen weiteren Bundesliga-erfahrenen Spieler (WAC, Innsbruck) ins Team geholt. (APA, 2.2.2024)