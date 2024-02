Hier kommen die Mediennews von heute:

Kida Khodr Ramadans "Testo": Improvisierter Ritt mit viel Testosteron - Fünf Gangster, sechs Geiseln, eine Bank und vor der Tür das Gesetz in Form der Polizei: Das sind die Grundzutaten, die Würze bringen ein kräftiger Schuss Improvisation und viel Chaos - Heute in der ARD

Gangster, Geiseln, Geldgier in Kida Khodr Ramadans "Testo", zu sehen am Freitag linear in der ARD und in der ARD-Mediathek. Foto: ARD Degeto/Marco Fische

"Bärig": Strahlemann Hansi Hinterseer wird 70 Jahre alt - Vom Skiläufer zum Entertainer: Servus TV zeigt, wie Hinterseer vom kleinen Pistenteufel zum nimmermüden Entertainer wurde – und wie er dennoch der "Hansi" blieb

Umbau: Ehemalige Ö1-Chefs und Kulturschaffende fürchten "Zerstörung" des Senders - Geplante – vor allem organisatorische – Veränderungen kämen "einer Auflösung der Identität von Ö1 gleich"

Uno-Bericht: "Gezielte Angriffe" auf Journalisten im Gazastreifen - Bericht spricht von "bewusster Strategie der israelischen Streitkräfte", um kritische Reportagen zu unterdrücken

"Ibes"-Rampenschau: Tag 14 im RTL-Dschungel: Die ewig gleiche Leier hat ein Ende - Mike sagte Kim deutlich, was er von ihr will, und die coole Lucy holte viele Sterne

Streaming: Amazon Prime Video selbst mit Zusatzgebühr nicht ohne Werbung - Verärgerte Nutzer aus den USA berichten, dass die Inhalte trotz Aufpreises auf das Abo nicht ohne Werbung auskommen

Switchlist: "Loulou", "Diva", "Catch Me If You Can", außerdem eine Reportage über eine Papageientaucher-Patrouille auf Island und eine Dokumentation über den Aufstieg von Disco - TV-Hinweise für heute Abend.

Einen schönen Abend und ein entspanntes Wochenende wünscht die Etat-Redaktion.