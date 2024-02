19.40 REPORTAGE

360° Reportage: Ahornsirup, Kanadas süßer Schatz Für die Kanadier ist der Ahornsirup mehr als nur ein gesunder Zuckerersatz mit vielen Mineralstoffen, sondern Tradition und Bestandteil vieler Gerichte – und mittlerweile ein großer Exportschlager.

Bis 20.15, Arte

20.15 ANIMATIONSFILM

Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf (USA 2008, Andrew Stanton) 700 Jahre in der Zukunft ist der Planet Erde zu einer Mülldeponie verkommen. Der kleine Müllroboter sortiert weiterhin die Überreste einer dem Konsumrausch verfallenen Welt. Der vielleicht schönste, für alle Generationen lohnende Film aus dem Hause Pixar. Bis 22.15, Disney

20.15 DOKUMENTARFILM

Rom – Untergang einer Weltmacht Das Röm­ische Reich herrschte in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung über Europa und den Mittelmeerraum. Dank neuer Erkenntnisse der Wissenschaft sind die Ursachen für den Zusammenbruch des Imperiums nun genauer bekannt: tödliche Pandemien und Klimastörungen. Bis 21.45, Arte

21.45 DRAMA

Und morgen die ganze Welt (D/F 2020, Julia von Heinz) Die Mannheimer Jusstudentin Luisa (Mala Emde) schließt sich angesichts eines zunehmenden Rechtsrucks einer Antifa-­Gruppe an. Bald stellt sich die Frage, ob der Einsatz von Gewalt ein legitimes Mittel des Widerstands ist. Von Julia von Heinz, lange selbst in der Antifa aktiv, packend in Szene gesetzt. Bis 23.30, One

21.05 ZEITGESCHICHTE

Die wilden 1920er Jahre – Liebe und Erotik in der Zwischenkriegszeit Zumindest ein bisschen wild waren die "Wilden Zwanziger" dann doch auch in Österreich – Kulturkämpfe inklusive. So brachte die demokratische Revolution von 1918/19 erhebliche Fortschritte in Sachen Frauenemanzipation, der Tango eroberte Europa, und der Bubikopf begann die Frauenmode zu dominieren. In Revuebars gab sich die lesbische Szene ein Stelldichein. Gestaltet von Günter Kaindlstorfer. Bis 21.55, ORF 3

0.05 KURZFILME

Kurzschluss Highlights des Kurzfilmfestivals Clermont-Ferrand. Bis 1.40, Arte

Streamingtipps

SCHULDRAMA

Das Lehrerzimmer (D 2023, Ilker Çatak) In der Schule wird gestohlen, ein türkischstämmiger Bub wird zu Unrecht verdächtigt. Beim Versuch, die Diebstahlserie zu beenden, gerät die junge idealistische Mathematik- und Sportlehrerin Carla (Leonie Benesch) immer mehr in die Zwickmühle. Ilker Çataks packender Thriller ist zugleich eine kluge Parabel und wurde in der Oscar-Kategorie für den besten fremdsprachiger Film nominiert. Amazon Prime Video

Reibt sich zwischen ihren Ansprüchen und der Realität auf: Leonie Benesch als idealistische Lehrerin in "Das Lehrerzimmer", zu sehen auf Amazon Prime Video. Foto: Alamode Film

SEXKOMÖDIE

Let’s Talk About Chu (TWN 2024, Remii Huang) Mit Let’s Talk About Chu widmet sich nun auch Taiwan der "Sex Education", wobei statt einer Schulclique eine Familie im Mittelpunkt steht: Die Vloggerin Chu Ai gibt ihre diesbezüglichen Einsichten zum Besten, die natürlich nicht immer mit der eigenen Lebensrealität im Einklang stehen. Netflix

MUSIKDOKUSERIE

Choir (USA 2024, Rudy Valdez) Die sechsteilige Serie beleuchtet, wie die Musik und der Schritt ins Rampenlicht das Leben der Kinder Detroiter Jugendchors verändern. Disney+

SERIEN-REMAKE

Mr. & Mrs. Smith (USA 2024, Christian Sprenger) Maya Erskine und Donald Glover wandeln als Auftragskiller auf den Spuren von Angelina Jolie und Brat Pitt. Amazon Prime Video.