Die Asyl-Debatte in Großbritannien hat durch ein aufsehenerregendes Verbrechen an Schärfe zugenommen. Nachdem ein mehrfach abgelehnter und als Sexualtäter verurteilter Asylbewerber in London eine junge Frau und deren Kinder mit einer ätzenden Flüssigkeit begossen hatte, forderten Kritiker der konservativen Regierung von Premier Rishi Sunak eine Reform mit dem Ziel einer rascheren Abschiebung von kriminellen Migranten. Der frühere konservative Innenstaatssekretär Robert Jenrick beschuldigte Gerichte und Hilfsorganisationen der "gefährlichen Naivität".

Polizeieinsatz in London-Clapham nach dem Ammoniak-Angriff. AP/James Weech

Den Angaben der Polizei und zahlreicher Augenzeugen zufolge hatte der 35-jährige Mann am Mittwochabend im Südlondoner Stadtteil Clapham vor einer Asylunterkunft gewartet. Dort sind vor allem Menschen aus Afghanistan, aber auch Obdachlose anderer Herkunft untergebracht. Er griff die 31-jährige Frau und ihre beiden Kinder, acht und drei Jahre alt, mit einer ätzenden Flüssigkeit, offenbar Ammoniak, an. Das Verhältnis zwischen Opfer und Täter ließ die Polizei offen, Augenzeugen sprachen von einer Beziehungstat.

"Ich kann nichts sehen"

Anwohner verjagten den Täter und leisteten erste Hilfe. "Ich kann nichts sehen", habe die verzweifelte Mutter gerufen, berichteten mehrere Helferinnen später. Scotland Yard zufolge erlitten die Frau sowie die Dreijährige schwere, "womöglich lebensverändernde" Verletzungen. Auch die Achtjährige, mehrere Helferinnen sowie herbeigeeilte Polizisten mussten ärztlich behandelt werden.

Die Polizei leitete eine landesweite Großfahndung ein, benannte den Tatverdächtigen als den im nordenglischen Newcastle lebenden Afghanen Abdul E. und veröffentlichte das Bild einer Überwachungskamera vom Mittwochabend. Etwa eine Stunde nach dem Angriff hatte sich der mutmaßliche Täter im mehrere Kilometer entfernten Stadtteil King's Cross eine Flasche Wasser gekauft. Das Foto zeigt ihn mit schweren Verätzungen im Gesicht. Offenbar war er am selben Tag aus dem 450 Kilometer entfernten Newcastle in die Hauptstadt gereist.

Britischen Presseberichten zufolge galt der Tatverdächtige in seinem Viertel als ruhiger und höflicher Mann. Ein örtlicher Ladenbesitzer beschrieb den 35-Jährigen anhand von dessen Einkäufen – Saft, Halal-Fleisch, persischer Reis – gegenüber der "Times" als "guten Muslimen"; dieser habe nach Afghanistan zurückkehren wollen, um dort zu heiraten.

Bewährung nach Sexualdelikt

Abdul E. war 2016 als blinder Passagier eines Lastwagens ins Land gekommen und erhielt zwei Jahre später eine Bewährungsstrafe wegen eines Sexualdelikts. Sein Asylantrag wurde dem "Telegraph" zufolge zweimal abgelehnt, ehe er nach mehreren Jahren, wohl 2021, den Status als Geduldeter erhielt. Dabei habe das Zeugnis eines örtlichen Priesters eine Rolle gespielt: Der frühere Muslim sei zum Christentum konvertiert und "gänzlich überzeugt" von seiner neuen Religion.

Der Fall rief auf der Insel Erinnerungen wach an einen zum Christentum konvertierten Selbstmordattentäter, der sich 2021 vor einer Frauenklinik in Liverpool in die Luft gesprengt hatte. In der BBC sprach Ex-Staatssekretär Jenrick von "häufig sehr naiven Priestern", die den "falschen Behauptungen" von Migranten Glauben schenkten: "Asylbewerber werden alle möglichen Argumente vorbringen, um der Abschiebung zu entgehen." Wie mehrere Fraktionskollegen vom harten rechten Flügel der Konservativen forderte Jenrick den Innenminister James Cleverly zu einer umgehenden Prüfung des Claphamer Falls auf. Der Abgeordnete Lee Anderson, der erst kürzlich als Vize-Generalsekretär zurückgetreten war, setzte sich für die Abschiebung krimineller Migranten ein: "Das sollte eine Bedingung des Asylverfahrens sein."

Die zunehmend schrille Debatte über Immigration hatte sich zuletzt gänzlich auf das Regierungsvorhaben konzentriert, "illegale" Einwanderer ohne Anhörung ins zentralafrikanische Ruanda abzuschieben, wo sie ein Asylverfahren erhalten sollen. Eine Rückkehr auf die Insel wäre nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Das entsprechende Gesetz stellt die Neufassung einer Initiative dar, die im Herbst vom Supreme Court für unvereinbar mit geltenden Regeln erklärt worden war. Nach seiner Verabschiedung durch das Unterhaus beraten derzeit die Lords im Oberhaus über die Novelle. Regierungskritiker Jenrick war im Dezember zurückgetreten, weil ihm auch das neue Gesetz nicht weit genug geht. (Sebastian Borger aus London, 2.2.2024)