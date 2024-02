Am 25. Juli 2023 wurden auf der Website www.derstandard.at betreffend Florian Ortner ein Artikel mit der Überschrift "Frauenleiche im Kofferraum: Der Weg eines Biokochs an den rechten Rand" und eine Kolumne mit dem Titel "Was wurde aus der „Aufarbeitung" der Corona-Maßnahmen?“ sowie am 31. Juli 2023 ein Artikel mit der Überschrift "Maßnahmengegner laden zum Häfn-Marsch für Florian O" veröffentlicht, in welchen das tragische Ableben seiner Ehegattin thematisiert wurde. Ferner wurde er im letztgenannten Artikel der Begehung von Verbrechen nach dem Verbotsgesetz als schuldig hingestellt. Florian Ortner hat deswegen medienrechtliche Anträge auf Entschädigung wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches nach § 7 MedienG und Verletzung der Vermutung der Unschuld nach § 7b MedienG gestellt. Das Verfahren ist beim Landesgericht für Strafsachen Wien zu Aktenzeichen 091 Hv 7/24a anhängig.

