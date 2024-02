Dominik Wlazny gelang bei der Hofburg-Wahl ein Achtungserfolg. Nun will er ins Parlament. 2019 ist Wlazny am Einzug noch eklatant gescheitert. Regine Hendrich

A schware Partie: Babler-Taktik könnte Wlazny zerreiben

Im linken Lager ist er für viele junge Menschen ein Hoffnungsträger, bei Kritikern nur ein Spaßvogel, der sein politisches ¬Geschäft nicht sehr ernst nimmt: Bierpartei-Chef Dominik Wlazny. Bekannt wurde Wlazny vor allem als Leadsänger Marco Pogo der Punkrockband Turbobier.

Politisch aktiv ist der 37-jährige Arzt und Unternehmer schon länger. 2015 gründete er die anfangs als Satireprojekt gedachte Bierpartei. Vier Jahre später ging Wlazny mit wenigen Tausend Stimmen bei der Nationalratswahl unter. 2020 zogen er und mehrere "Biermandatare" in elf Bezirksvertretungen in Wien ein. Aus der Satire wurde Ernst. In den Bezirken setzten sich Wlazny und Co nicht nur für einen Bierbrunnen ein, sondern für Bezirksrelevantes: für neue Beachvolleyballnetze im Schwimmbad oder beheizte öffentliche Räume für armutsgefährdende Menschen. Dass Wlazny politisch zieht, bewies er bei der Bundespräsidentschaftswahl 2022. Mit mehr als 300.000 Stimmen und Platz drei zählte Wlazny endgültig zur ernsthaften Konkurrenz.

Stand heute packt die Bierpartei die Vier-Prozent-Hürde bei der Nationalratswahl – und macht wohl auch der SPÖ Stimmen streitig. In einer taktischen Wahl könnte Wlazny aber zerrieben werden. Sollte sich die Wahl auf ein blau-rotes Duell zuspitzen, könnte das linksliberale Milieu dazu übergehen, SPÖ-Chef Andreas Babler zu wählen, um den blauen Herbert Kickl zu verhindern.

Pogo oder Wlazny? Eine schwierige Gratwanderung

In der Rolle des Satirikers fühlt sich Wlazny – alias Marco Pogo – besonders wohl. Der Umgang mit Alkohol – Stichwort "Ohne Bier keine Dichtheit" –, die Unterhaltung des Publikums auf der Bühne und rockiger Punk liegen dem Musiker. Doch wie passt das mit dem Image eines ernstzunehmenden Politikers zusammen?

Auf Wlazny kommt eine schwierige Gratwanderung zu, die ihm schon im Bundespräsidentschaftswahlkampf beschäftigte. Entscheidet er sich für die Lederhose oder doch den Anzug? Pocht er auf fetzige Sprüche, oder setzt er auf ernstgemeinte politische Versprechen? Sitzt im Falle eines Wahlerfolgs Pogo oder Wlazny im Parlament? Entschieden hat sich Wlazny noch nicht. Er schwankt immer wieder zwischen seinen beiden Persönlichkeiten. In selbstproduzierten Videos gibt sich der 37-Jährige aktuell als Stammtischversteher, in Pressekonferenzen wirkt Wlazny wiederum eher wie ein gelernter Politiker mit auswendig gelernten Phrasen.

Ein gewisses Potenzial hat Wlazny jedenfalls als "Antipolitiker", der nicht Teil des etablierten Systems sein will. Gibt er sich zu sehr als eingesessener Politiker, könnte ¬genau das Teile seiner Wählerschaft abschrecken, die ihn wegen seines bisherigen saloppen und leichtherzigen Auftretens wählen würden.

Vage Inhalte, auf der Suche nach Geld: Suche nach Programm und Mitgliedern

Für ausschweifende politische Reden und ein dickes Parteiprogramm ist Dominik Wlazny nicht bekannt. Die Inhalte der Bierpartei für die Nationalratswahl umfassen bisher nur Überschriften. Das ist nicht zwingend schlecht für Wlazny. Ein in die Tiefe gehendes Programm bietet mehr Angriffsfläche für Kritik – vage Inhalte weniger.

Bei Überschriften kann es Wlazny aber nicht belassen. Seine Forderungen nach Chancengleichheit, einer bestmöglichen medizinischen Versorgung und leistbarem Wohnen sind zwar Themen, die den Leuten unter den Fingernägeln brennen – konkrete Vorschläge zur Lösung der Probleme braucht es trotzdem. Sonst könnte sich Wlazny bei TV-Debatten oder Gesprächen mit Wählerinnen und Wählern schwertun. Die Mitgliederversammlung der Bierpartei am 2. Februar war ein erster Schritt in Richtung konkreter Inhalte und Organisationsstruktur.

Der Antritt Wlaznys ist aber ohnehin noch keine ausgemachte Sache. Davor möchte der Jungpolitiker noch 20.000 neue Mitglieder für sich gewinnen, die den Mitgliedsbeitrag von 59 Euro pro Jahr zahlen wollen. Das ist für eine Kleinpartei ein vergleichsweise happiger Betrag. Bei der ÖVP sind Interessierte ab 50 Euro dabei, bei der SPÖ mit mindestens 78 Euro, die FPÖ verlangt von Mitgliedern gar nur 40 Euro im Schnitt. Die Bierpartei braucht das Geld für den Wahlkampf, grob gerechnet benötigt man etwa 1,2 Millionen Euro. Diese Summe ist selbst für einen Marketingprofi wie Wlazny ein hochgestecktes Ziel.

Das Sammeln von Mitgliedern ist zudem gar nicht so trivial. Die Neos als eine der moderneren Parteien im Parlament zählen seit Jahren circa 3.000 Mitglieder. In der Hochphase der SPÖ-Vorsitzwahl im vergangenen Jahr gelang es der ehemaligen Großpartei, 12.000 neue Mitglieder anzulocken – bei einem Stamm von 134.000 wohlgemerkt. Bisher konnte Wlazny 4.236 neue Anhänger überzeugen. Eine Option, die 20.000er-Marke zu umgehen, sind Spenden. Circa 2000 Unterstützerinnen und Unterstützer spülten bisher Geld in die Bierpartei. Wie viel, konnte Wlaznys Teams vorerst nicht beantworten.

Punk, Bier und Pheromone – wie der Vater, so der Sohn: Das Wlazny-Imperium

Die Macht der Familie. Die gibt es in der Bierpartei zumindest in der Theorie. In dieser könnten Dominik Wlazny und sein Vater Michael Anträge und Listen bei Wahlen im Alleingang durchdrücken. Im vierköpfigen Vorstand entscheidet bei Gleichstand der Vorsitzende – also Dominik Wlazny, wenn Vater und Sohn dasselbe wollen.

Das Wlazny-Gespann hält auch in der Welt von Dominik Wlaznys Alter Ego Marco Pogo die Zügel fest in der Hand – Pogos Empire. Dort ist Dominik Wlazny hundertprozentiger Gesellschafter, sein Vater führt die gutgehenden Geschäfte. Die Firma mit Wiener Anschrift in Simmering verwaltet alles, mit dem Dominik Wlazny schon weit vor seiner politischen Karriere bekannt wurde.

Darunter Wlaznys größtes Marketingvehikel: das Turbobier. Unter dieser Chiffre werden neben dem herben Getränk auch Fanartikel der gleichnamigen Band verkauft. Dass deren Leadsänger Marco Pogo im März auch in Österreich auf Albumtour ist, dürfte dem Turbobier-Ertrag ebenso wenig schaden wie der Suche nach neuen Mitgliedern für die Bierpartei.

In der Vergangenheit vermischten sich die Welten von Marco Pogo und dem Politiker Dominik Wlazny. Die elf Wiener Bezirksräte der Partei kommen aus dem näheren Umfeld Wlaznys und dessen Projekten. Und Unterstützer-T-Shirts für Wlaznys Hofburg-Antritt 2022 wurden über Pogos Empire vertrieben, wie er kürzlich der Kleinen Zeitung erzählte.

Wlazny bei einer Pressekonferenz der Bierpartei. IMAGO/Isabelle Ouvrard

Vater Michael Wlazny wiederum weiß schon länger, wie man mit Getränken experimentiert. Der 64-Jährige managt gemeinsam mit einem Steirer seit 2007 die Yxaiio GmbH. Die Firma heftete sich in einer Aussendung einmal auf die Fahnen, das "weltweit erste" Getränk mit sexuell betörenden Pheromonen auf den Markt gebracht zu haben.

Das hört sich Jahre später anders an: "Pheromone sind nicht enthalten", sagt Yxaiio-Chef Wlazny. "Yxaiio pheromones" sei nur der "registrierte Markenname und bezieht sich auf die Sinneswahrnehmung durch Duftstoffe". Die Firma setze auf Aromen. Auf der Webseite wurde der Zusatz "Pheromone" inzwischen entfernt, ebenso auf den Flaschen.

Warum? Laut Wiener Marktamt müssen Inhaltsstoffe, die angepriesen werden, im Produkt enthalten sein. Auch den Effekt von Pheromonen im Getränk stellt das Amt infrage. Das Produkt könne "die Kennzeichnung nicht entsprechend eingehalten" haben. Dem widerspricht Wlazny. Das Produkt sei von der Lebensmittelversuchsanstalt zugelassen. Er weise den Vorwurf der Irreführung zurück. Auf dem Instagram-Kanal von Yxaiio sind viele leichtbekleidete Frauen zu sehen. Dort hinterlässt Marco Pogo laufend Likes. Familie eben. (Muzayen Al-Youssef, Jan Michael Marchart, Max Stepan, 3.2.2024)