Liebe Leserin, lieber Leser,

Googes ChatGPT-Alternative Bard wird auch in Österreich dank der Einführung von Gemini Pro deutlich mächtiger, via VPN kann der Bot auch Bilder auf Kommando generieren – und zwar kostenlos. Parallel wird an weiteren Tools für Designer, Komponisten und Rapper gearbeitet. Wir haben die neuen Funktionen bereits ausprobiert.

In der Ukraine sorgt indes eine Bradley-Besatzung für Aufsehen, die erfolgreich war, weil der Kommandant Erfahrung im Computerspiel "War Thunder" gesammelt hatte. Die Bilanzen von Amazon, Apple und Meta geben abseits des Zahlenwerks interessante Einblicke in die aktuellen Entwicklungen und Pläne der Konzerne. Und auf EU-Ebene gibt es Fortschritte beim Recht auf Reparatur ebenso wie beim AI Act.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

Google Bard erhält auch in Österreich Zugriff auf Gemini Pro und kann Bilder erstellen

Wissen aus Videospiel half ukrainischer Bradley-Besatzung im Kampf gegen einen T-90

Amazon Prime Video selbst mit Zusatzgebühr nicht ohne Werbung

Polestar als Vorgeschmack: in der Elektroauto-Branche wird die Luft dünner

"Schwarze Sprache" aus "Herr der Ringe" führte Ermittler zu Swatting-Angreifer

Investoren rütteln an Musks Macht im Tesla-Konzern

Zuckerberg: Apple hat alternative App Stores "sehr kompliziert" gemacht

EU-Einigung: Recht auf Reparatur soll kommen

Tim Cook nennt die Apple Vision Pro zum Verkaufsstart ein "revolutionäres Gerät"

ChatGPT-Entwickler: KI hilft wenig bei der Entwicklung von Biowaffen

Metas X-Alternative hat jetzt 130 Millionen Nutzer

Durch Black Friday und Cyber Monday verkauft Amazon mehr Produkte als je zuvor

Auch Österreichs VKI überlegt rechtliche Schritte gegen Amazon Prime Video

Musik von Taylor Swift und Drake nicht mehr auf Tiktok verfügbar

Amazon Rufus: Ein KI-Tool, das beim Shoppen helfen soll

40 Jahre Haft für Ex-CIA-Mann wegen Weitergabe von Hackerprogrammen