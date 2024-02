Massengewalt unter bestimmten Asylwerbergruppen führt zu einem entsprechenden Wahlverhalten in der Bevölkerung

Meldung: Im Salzburger Stadtteil Lehen kam es Donnerstagnacht zu einer massenhaften gewalttätigen Auseinandersetzung. Bei der Schlägerei, an der mindestens 15 Personen beteiligt waren, wurden drei gebürtige Syrer im Alter von 19, 25 und 31 mit Messerstichen verwundet. Drei Personen im Alter von 17, 18 und 19 Jahren, ebenfalls gebürtige Syrer, wurden festgenommen.

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Salzburg zu einer tödlichen Messerstecherei. FMT-PICTURES/WOLFGANG MOSER-ENG

Ebenfalls in Lehen und am selben Abend wurde bei einer damit nicht in Zusammenhang stehenden Gewalttat ein Somalier mit Messerstichen tödlich verletzt. Ein anderer 27-jähriger Somalier wurde festgenommen.

Die Kombination ist deprimierend und alarmierend: junge Männer aus gewaltbereiten Kulturen, Suchtgifthintergrund (der Lehener Park gilt als Drogenzentrum). Oder islamistischer Hintergrund wie bei einem 19-jährigen IS-Anhänger mit bosnischem Hintergrund, der sich im Internet terroristischen Fantasien hingab und am Freitag in Wien teilbedingten zu drei Jahren verurteilt wurde.

Die Gefahr, die von jugendlichen Asylwerbern ausgeht, wird oft übertrieben dargestellt und von interessierten Herrschaften für ihre antidemokratischen Pläne benutzt. Aber wenn das Verhalten mancher aus diesen Gruppen in die offene Kriminalität umkippt, ist Schluss.

Man muss kein Rechtsextremer sein, um bei solchen Meldungen tiefes Unbehagen zu empfinden. Aber man wählt dann vielleicht rechtsextrem. (Hans Rauscher, 2.2.2024)