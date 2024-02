Frankfurt/München – Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines wollen die Piloten erneut streiken. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat ihre Mitglieder zu einer zweitägigen Arbeitsniederlegung am Sonntag und Montag aufgerufen. Passagiere müssen mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

In der Auseinandersetzung um Tarifverträge für Beschäftigte derLufthansa-Tochter Discover Airlines kommt zum dritten Mal in knapp zwei Monaten zum Streik. IMAGO/Nikita

Sondierungsgespräche mit dem Arbeitgeber über die erneute Aufnahme von Verhandlungen hätten am Freitag kein Ergebnis gebracht, erklärte die VC am Freitag in einer Information an die Mitglieder. Die Airline habe weiterhin kein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt. In der Auseinandersetzung um den erstmaligen Abschluss von Tarifverträgen für die rund 400 Beschäftigten im Cockpit kommt es damit zum dritten Mal in knapp zwei Monaten zum Streik.

Zuletzt hatten Piloten und Flugbegleiter am 26. Jänner einen Tag lang gestreikt. Die Airline konnte Flugstreichungen bisher aber in Grenzen halten. Für fast alle der ursprünglich 30 geplanten Flüge von Frankfurt und München fand Discover Ersatz bei Partner-Airlines finden, einige hoben trotz Streiks ab. "Auch wenn der letzte Streik glücklicherweise auf die Reisepläne unserer Kunden nur wenige Auswirkungen hatte, so ist auch wahr, dass uns dies nur mit großer Anstrengung und unter finanzieller Belastung gelungen ist", erklärte eine Sprecherin. (APA, red, 2.2.2024)