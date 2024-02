Das Theater Arche in Wien feiert mit der Österreich-Premiere von Elfriede Jelineks "Das Lebewohl. Wolken. Heim" seinen fünften Geburtstag

Wer spricht hier eigentlich? Karl Baratta kombiniert in seiner Inszenierung Jelineks Texte "Wolken.Heim …" und "Das Lebewohl". Eine Sprechperformance, die genaues Hinhören verlangt. Nicole Tsalikoglou

Da glauben wir immer, wir wären ganz außerhalb. Und dann stehen wir plötzlich in der Mitte." Das sagt in Elfriede Jelineks 1988 uraufgeführtem Text Wolken.Heim … ja, wer sagt das eigentlich? Das ist bei der Autorin nicht immer so klar. Mit Absicht.

Schließlich ist es Jelinek, die dem Theater jene "Stücke" schreibt, die in erster Linie Sprechweisen abbilden, die Sätze in ihrer Funktionalität und Verlogenheit dechiffrieren. Damit begeht das Theater Arche nun seinen fünften Geburtstag sowie das 40-jährige Gründungsjubiläum des vormals etablierten Theater Brett.

Jörg Haiders Abschied

Figuren individueller Kontur wären bei Jelinek hinderlich, weil die Sprechweisen losgelöst von einem Sprechkörper wirken. Nur so können sie ihre Vieldeutigkeit und die ihnen eingeschriebenen Fallen offenbaren.

Karl Barattas Inszenierung, die im Theater Arche den Text mit Jelineks Das Lebewohl von 2000 kombiniert, ist deshalb auch eine Sprechperformance, bei der ausschließlich das genaue Hinhören hilft, um herauszufinden (oder auch nicht), wessen Sichtweise gerade um sich greift. Ist es Jörg Haider, der tränenreich seinen Abschied aus der Bundespolitik verkündet? Oder sind es doch Sätze aus den Briefen der RAF, und spricht hier nicht auch die gekündigte Belegschaft eines Autokonzerns?

Essen und reden

Das "inszenierte Sprechen" hat Baratta wörtlich genommen und stellt sein Ensemble frontal auf einer markierten Fläche an die Mikrofone. Die drei (Jakub Kavin, Manami Okazaki und Eckart Schönbeck) sind sich ihrer Sache gewiss. Sie verspeisen herablassend ihre Semmerln, während sie vor dem Publikum ihr Wahlkampfrede-Mobiliar aufbauen. Dazu gehört auch ein Elektropiano, damit die Stimmung passt.

Kinderlos bleibt keine

Der von Jelinek 2014 nachgetragene Epilog Und dann nach Hause sowie eine Rede beim Bundesjugendtag des RFJ (Rings Freiheitlicher Jugend) aus dem Jahr 2023 (gesprochen von Amelie Kanon) spitzen den Abend auf den gegenwärtigen Moment einer bevorstehenden Wahl zu – erzeugen aber auch ein Titelungetüm: Das Lebewohl. Wolken.Heim. Und dann nach Hause.

Auch: "Kinderlos wird ab sofort Frau bleiben: keine." Ein Satz aus dem 20. Jahrhundert zieht gerade ein doppelt langes Echo nach sich: "Wir halten es aus, dass ich noch nicht Bundeskanzler bin." (Margarete Affenzeller, 5.2.2024)