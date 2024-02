Mike und Leyla haben Spaß. Foto: RTL

Fast ist das Dschungelcamp wieder vorbei. Aber eben noch nicht ganz. Ein paar Stunden sind noch durchzuhalten. An Tag 15 gibt es endlich wieder mal was zu essen, aber die Stimmung hält sich dennoch in Grenzen. Das selbst gebrutzelte Fleisch muss am Lagerfeuer aufgeteilt werden und Kim will Stücke ohne Fett. Das erbost Fabio und Mike. Letzterer klagt, dass er nur ein "fettes Fettstück" abbekommen hat. Bäh.

Das findet Kim wiederum "Banane", aber Fabio sagt: „Am Ende sieht man halt immer das wahre Gesicht der Menschen. Sowas macht man nicht!" Es geht noch lange um Fett, fettige Stücke, Fettstücke, pures Fett. Am Tag 15 ist der Mikrokosmos der verbliebenen Camper und Camperinnen schon sehr, sehr zusammengeschmolzen, es herrscht der pure Futterneid beziehungsweise Fettüberschuss.

Ruhiger verläuft die Nachtwache von Mike und Leyla. Er gesteht, er habe schon ein bisschen "Paranoia", wenn er an den Auszug aus dem Camp denke. Weil drin so viel passiert sei. Aber die Störenfriedin Nummer Eins, Kim Virginia, ist ja rausgewählt worden.

Kim Virginia musste das Camp verlassen und trinkt danach mit Schamanen Leon ein Glas Champgner. Foto: RTL

Das setzt Energien im Camp frei wie man sie selten gesehen hat. "Mich hat das überhaupt nicht getroffen. Eine leichte Erleichterung habe ich da im Inneren meiner Seele verspürt", sagt Leyla. Und auch Mike ist happy: "Ich habe überlebt! Schade für sie, aber erleichternd für mich oder besser gesagt für uns."

Die Krone ist für Kim natürlich nicht mehr in Reichweite, also kürt sie sich schnell noch selbst zur "Königin der Dschungelprüfungen", weil sie die meisten absolviert hat. Dann ist sie weg. "Jetzt kann man einfach mal in Ruhe atmen – und sein", zeigt sich Leyla erleichtert.

Doch auch die anderen denken schon an das Leben nach dem Dschungel. Es sind ja nur noch zwei Tage bis zum Ende. Leyla geht davon aus, dass sie siegt und weiß schon, was sie mit ihrer Dschungelkrone machen würde: Sie beim Einkauf bei Aldi aufsetzen. Warum nicht…

Ohne Krone, aber mit Helm, rackern sich Twenty4Tim und Mike bei der Dschungelprüfung ab. Sie schweben über einem Teich auf einer Mauer und müssen dort Sterne einsammeln. Es gelingt so mittelprächtig: Drei Sterne.

Tim und Mike treten zur Dschungelprüfung an. Foto: RTL

Aber Mike geht es dennoch bestens: "Ich fühle mich richtig frei", bekennt er. Endlich kann er mit Leyla unbeschwert im Tümpel rumplanschen und ihr auch beim Duschen behilflich sein.

Aber so richtig was läuft (noch) nicht, die Pritschelspiele bleiben jugendfrei. "Ich glaub, ich bin dem zu lieb", mutmaßt Leyla. Dabei stand bei ihr eh schon ein wichtiger Programmpunkt auf der Tagesordnung: "Arschbacken rasieren". Und ihren Kopf hat sie auch schon auf seinen Arm gelegt. Aber er kriegt es einfach nicht gebacken. Seufz. Viel Zeit bleibt nicht mehr, aber vielleicht geht am Samstagabend noch was. Die Besetzung wird da noch einmal die gleiche sein, am Freitag musste niemand ausziehen. (Birgit Baumann, 3.2.2024)