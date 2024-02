Der Verdächtige wurde nach der Attacke am Samstagmorgen festgenommen, sein Motiv ist noch unklar

Soldaten nach dem Angriff am Bahnhof Gare de Lyon. AP/Christophe Ena

Paris – Bei einem Messerangriff in einem Pariser Bahnhof sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der mutmaßliche Angreifer festgenommen. Das Motiv für die Tat, die sich gegen 08.00 Uhr am wichtigen Schienenverkehrsknotenpunkt Gare de Lyon ereignete, sei noch unklar, erklärte die Polizei.

Bei dem Angriff wurden einer ersten vorläufigen Bilanz zufolge eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt. Der festgenommene Mann habe der Polizei einen italienischen Führerschein gezeigt.

Wie die Bahngesellschaft SNCF im Onlinedienst X, vormals Twitter, mitteilte, war der Bereich zwischen den Bahnhofshallen eins und drei zwischenzeitlich gesperrt. Es komme zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Am Gare de Lyon verkehren sowohl Inlandszüge als auch Züge in die Schweiz und nach Italien. (APA, 3.2.2024)