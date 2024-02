Japan ist draußen. AP/Aijaz Rahi

Doha - Japans Fußballer sind beim Asien-Cup überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Der Mitfavorit verlor am Samstag in Ar-Rayyan durch einen verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit gegen den Iran mit 1:2 (1:0). Im Halbfinale treffen die Iraner nun am Mittwoch auf den Sieger der Partie des Gastgebers Katar gegen Usbekistan (16.30 Uhr).

Ko Itakura hatte Hossein Kanani gefoult, den anschließenden Strafstoß vollendete Alireza Jahanbakhsh (96.) zum Siegtreffer für den Iran. Hidemasa Morita (28.) hatte Japan in Führung gebracht, Mohammad Mohebi (55.) für den Ausgleich gesorgt. (APA, 3.2.2024)