Feuerwehrleute fanden nach der Löschung eines Brandes in Bad Vöslau drei Leichen mit Schusswunden

Bad Vöslau – In einer Wohnung in Bad Vöslau (Bezirk Baden) sind am Samstagnachmittag laut Landespolizeidirektion drei Tote entdeckt worden. Laut Kronenzeitung wurden sie von Feuerwehrleuten im Zuge der Löschung eines Brandes gefunden. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. (APA, 3.2.2024)