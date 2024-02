Winner. AFP/ISSOUF SANOGO

Abidjan - In Unterzahl und dank zweier Last-Minute-Tore ist das Team von Gastgeber Elfenbeinküste ins Halbfinale des Fußball-Afrika-Cups aufgestiegen. Die Mannschaft von Interimsteamchef Emerse Faé besiegte am Samstag im Viertelfinale in Abidjan Mali mit 2:1 (1:1,0:0) nach Verlängerung. Die Elfenbeinküste steht erstmals seit neun Jahren im Halbfinale und trifft am Mittwoch auf die DR Kongo. Das Tor für Mali erzielte Salzburg-Legionär Dorgeles Nene.

Mali, das in der 16. Minute durch Adama Traore einen Elfmeter vergab, spielte ab der 43. Minute nach Gelb-Rot für Odilon Kossounou in Überzahl. In der 71. Minute brachte der acht Minuten davor eingewechselte Nene Mali in Führung. Die Elfenbeinküste rettete sich durch ein Tor von Simon Adingra in der 90. Minute in die Verlängerung und schaffte durch einen Treffer von Oumar Diakite in der 122. Minute den Aufstieg. Diakite wurde anschließend wegen übertriebenem Torjubel mit Gelb-Rot ausgeschlossen. (APA, 3.2.2024)