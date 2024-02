Nur noch ein paar Stunden und wir wissen, wer Dschungelkönigin oder Dschungelkönig 2024 wird. Nur noch ein paar Stunden, dann ist die Sache gelaufen. Das Ganze zieeehhhttt sich dieses Jahr wie ein Kaugummi, der geschmacklich auch nicht mehr auf der Höhe seiner Zeit ist.

Also machen wir es kurz: Lucy, Tim und Leyla sind Sonntagabend im Finale, Fabio und Mike wurden am Samstag raus gewählt. Und mit Mike freilich auch ein Teil eines potenziellen Gspusis, dessen (Nicht)-Anbahnung das Camp dieses Jahr mitprägte. Das Hin und Her zwischen Leyla und ihm nervte, Kims Eifersucht dazu noch mehr. Aber jetzt sind Kim und Mike weg, wir schauen einem Finale ohne unnötigem Bussi-Ja oder Bussi-Nein entgegen.

Leyla und Mike heiter im gemeinsamen Schlafsack. Foto: RTL

Löffelchenstellung und viel Holz

Was war am Samstag im Dschungel los? Mike und Leyla wollten kuscheln (Löffelchenstellung!). Doch dann funkte Lucy dazwischen. Freilich nicht aus Eifersucht. Sie, die sich schon zuvor über diverse Regelverstöße ärgerte, wies Mike zurecht. "Mike, let’s go! Wir müssen das Holz holen", stört die Dschungel-Mama das Ja/Nein-Pärchen. "Wir haben Aufgaben und du bist Teamchef, Mike! Das ist doch nicht zu viel verlangt. Das Bett rennt nicht weg", macht sie der Kuschelei das Garaus.

Mike und Fabio mussten das Dschungelcamp verlassen Foto: RTL

Leylas Satisfyer

Leyla wiederum will von Fabio wissen, wie Mike zu ihr steht. "Ich würde gern in seinen Kopf reinschauen, um mal zu wissen, was da so rumschwirrt. Es kann schon sein, dass er vorsichtiger ist, wenn er Frauen kennenlernt, vor allem in einer Show", denkt sie sich, "ich kann den Boy nicht einschätzen." Und was sagt er? "Ich will einfach nur Mike sein und nicht immer nur in Verbindung mit einer Frau" und in Richtung Leyla: "Für mich war es das auch erst einmal: Wir verstehen uns gut. Da muss ja nicht direkt sexuelle Bindung dahinter sein." Da muss Leyla dann schon ein bisschen weinen, "danke für gar nichts".

Na ja, vielleicht kommt ja dann ihr Satisfyer zum Einsatz, der in dieser Folge Thema war, "den hat meine Mama auch", plaudert dann Tim aus. Für Leyla gab es an Tag 16 auch noch einen anderen kleinen Schockmoment in Form eines "blauen Lobsters" – dieser australische Flusskrebs störte ihren Klogang. Die Helden Mike und Tim standen dann Schmiere, "der Dschungel ist nur so krass, wie man es selbst emotional zulässt", wird Tim ganz philosophisch.

Lucy, Mike, Fabio, Leyla und Tim im Kampf gegen Sturm, Wellen, Flugobjekte. Foto: RTL

Lucy, go for it!

Ah ja, eine Prüfung gab es natürlich auch, diesen "Creek der Sterne" meisterten die fünf ziemlich bravourös und kämpften gegen Starkregen, Monsterwellen und unbekannte Flugobjekte an. Fünf Sterne! "Wirklich beeindruckend", lobt da auch Moderator Jan Köppen.

Am Sonntag steht das Finale auf dem Programm, für Lucy, Tim und Leyla geht es um die Krone. Wir outen uns hier und wünschen Lucy das Dschungelkrönchen 2024. Lucy, go for it! (Astrid Ebenführer, 4.2.2024)