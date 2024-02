Feller greift an. AFP/JEFF PACHOUD

Chamonix - Manuel Feller liegt nach dem ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms in Chamonix am Sonntag in Lauerstellung. Der Tiroler rangiert vor der Entscheidung (12.30 Uhr/live ORF 1) an dritter Stelle, auf den führenden Franzosen Clement Noel fehlen Feller 0,40 Sekunden. Als Zweiter geht der Norweger Timon Haugan (+0,23 Sek.) in den zweiten Lauf. Mit Dominik Raschner liegt ein zweiter Österreicher unter den ersten Zehn. Der Tiroler hat als Sechster 0,82 Sekunden Rückstand auf Noel.

Feller war mit seiner Vorstellung auf dem unspektakulären Kurs am Fuße des Mont Blanc einigermaßen zufrieden. "Der Lauf war relativ einfach. Man meint die ganze Zeit, man muss mehr machen, aber irgendwo ist man limitiert. Man muss sich Schwung auf Schwung konzentrieren, dass man das sauber zieht und ein bisschen was dazutut", sagte er im ORF. Feller war mit Nummer eins ins Rennen gegangen, unmittelbar nach war Noel gestartet. Der Franzose hat in Chamonix bereits 2020 und 2021 gewonnen.

Die übrigen Österreicher haben zumindest bereits über eine Sekunde Rückstand auf den Führenden. Adrian Pertl reiht sich als 14. (+1,19) ein, Fabio Gstrein auf Rang 18 (+1,28). Im zweiten Durchgang ebenfalls noch dabei sind Johannes Strolz (23.), Michael Matt (25.) und Joshua Sturm, der es mit Startnummer 47 als 29. noch in die Entscheidung schaffte. Simon Rueland gelang die Qualifikation für den 2. Lauf nicht. (APA, 4.2.2024)