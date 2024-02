Die Wahlen rücken näher, und damit auch der politische Wettbewerb der Ideen, wie man die Budgetmittel des Staates am besten verteilen solle. Doch zu viele Aspekte für eine nachhaltige Finanzpolitik bleiben unbeleuchtet

Gastkommentar von Wifo-Ökonomin Margit Schratzenstaller

Finanzpolitik ist ein Dauerthema, in Vorwahlzeiten wird sie allerdings besonders intensiv diskutiert. Im Sinne einer zukunftsfähigen, fiskalisch sowie ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltigen Gestaltung der Ausgaben des Staates und seiner Steuerpolitik wäre allerdings in den finanzpolitischen Plänen und Auseinandersetzungen der kommenden Monate ein breiterer Fokus vonnöten. Hierzu wären mehrere blinde Flecken zu beleuchten.

Ein erster blinder Fleck sind die Wirkungen, die mit den öffentlichen Ausgaben erzielt werden. Die politische Debatte konzentriert sich hauptsächlich auf die Höhe der öffentlichen Mittel, die für bestimmte Zwecke zur Verfügung gestellt werden. Zu wenig werden die damit verfolgten Ziele sowie die erzielten Wirkungen thematisiert. Ein wirkungsorientierter Blick würde offenlegen, dass in Österreich auch im internationalen Vergleich relativ umfangreiche Mittel in wichtige Bereiche fließen, daraus aber nur mittelmäßige Ergebnisse resultieren: etwa im Gesundheits- oder Bildungswesen, aber auch im Fördersystem. Und dass bestimmte Budgetpositionen – beispielsweise klimaschädliche Förderungen – mit beträchtlichen unerwünschten Nebenwirkungen einhergehen.

Überfällige Reformen

Dies führt direkt zu einem zweiten blinden Fleck, nämlich den beträchtlichen Effizienzpotenzialen im öffentlichen Sektor. Strukturelle Reformen im Föderalismus, im Förderwesen sowie im Gesundheits- und Bildungssystem würden einen effizienteren Einsatz öffentlicher Gelder ermöglichen. Mittel, die derzeit durch ineffiziente Strukturen gebunden sind, würden längerfristig freiwerden, um dringend erforderliche Zukunftsinvestitionen ohne steigende öffentliche Verschuldung zu finanzieren.

Die Implementierung dieser lang überfälligen Effizienzreformen erfordert die Überwindung eines dritten blinden Flecks – der fehlenden Langfristperspektive. Da Strukturreformen meist erst längerfristig, oft nach Ende einer Legislaturperiode, wirken, werden sie häufig weiter aufgeschoben. Das Fehlen einer längerfristigen Orientierung führt darüber hinaus dazu, dass künftige Budgetrisiken vernachlässigt werden. Dies betrifft die künftige Dynamik der demografieabhängigen Ausgaben, vor allem für Gesundheit, Pflege und Pensionen. Zunehmend relevant, aber bisher kaum beachtet sind künftige Budgetbelastungen durch unzureichenden Klimaschutz, die längerfristig die Kosten des Klimaschutzes übersteigen dürften: etwa für die Beseitigung von Schäden durch Extremwetterereignisse, Maßnahmen für die Anpassung an den Klimawandel oder den Ankauf von Emissionszertifikaten bei Verfehlung der Klimaziele.

Unterdotierte Zukunftsbereiche

Damit im Zusammenhang steht ein vierter blinder Fleck: der beträchtliche längerfristige Mittelbedarf für Zukunftsbereiche, die bereits jetzt unterdotiert sind. Hier geht es um Investitionen in den Klimaschutz, wie den weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie die Förderung des Ausbaus von Erneuerbaren und der Transformation der Unternehmen. Aber auch eine bessere finanzielle Ausstattung der Bereiche Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie Digitalisierung ist erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit des Landes sicherzustellen.

Das Abgabensystem ist der fünfte blinde Fleck. Der Fokus der Debatte auf die Höhe der gesamten Abgabenquote überdeckt die nicht nachhaltige Abgabenstruktur: Die Belastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und Unternehmen durch Abgaben auf Arbeit ist zu hoch. Eine aufkommensneutrale Umstrukturierung des Abgabensystems hin zu den in Österreich ausbaufähigen Steuern auf Emissionen und Umweltverbrauch, Grundvermögen sowie hohe Erbschaften würde das Abgabensystem beschäftigungsfreundlicher und ökologisch wie sozial nachhaltiger machen. Ein ebenfalls vernachlässigtes Thema ist der Ausbau der Abgabenautonomie von Ländern und Gemeinden.

Geförderte Ungleichheit

Der sechste blinde Fleck bezieht sich auf die Notwendigkeit, Ausgaben und Steuern so auszugestalten, dass sie der – angesichts der demografischen Entwicklung immer wichtiger werdenden – stärkeren Erwerbsintegration der Frauen nicht entgegenstehen. Diese wird derzeit durch die Ausgestaltung vieler Ausgabenpositionen sowie steuerlicher Regelungen behindert. Eine systematische Überprüfung und möglichst Reform aller relevanten Regelungen ist unumgänglich: vom Kinderbetreuungsgeld über die allgemeine Abgabenbelastung im unteren und mittleren Einkommensbereich, das anhaltende Übergewicht von Geldleistungen gegenüber qualitativ und quantitativ ausreichenden Betreuungseinrichtungen bis hin zu Regelungen, die – wie Überstundenbegünstigung und beitragsfreie Mitversicherung – eine ungleiche Verteilung der Erwerbsarbeit zwischen Frauen und Männern unterstützen.

Blinde Flecken sind schließlich auch kleine Positionen, die gegenüber den großen Ausgabenpositionen oft ins Hintertreffen geraten, obwohl ihr Ausbau bedeutende Effekte hätte. Paradebeispiel sind die Ausgaben für die Entwicklungszusammenarbeit, die gemessen an der Wirtschaftsleistung aktuell zurückgehen, obwohl die bestehenden internationalen Vereinbarungen ebenso wie die sich verschärfenden internationalen Problemlagen eine deutliche Erhöhung verlangen.

Eine nachhaltige Finanzpolitik müsste ihren Fokus auf all diese Hebel lenken. Ob dies in Zeiten von Wahlen möglich ist? Es wäre zu hoffen. Denn nur so könnte sie den anstehenden Herausforderungen gerecht werden. (Margit Schratzenstaller, 5.2.2024)