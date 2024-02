Der Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch", der Mitte März so richtig startet, hat eine trocken klingende Materie ins Rampenlicht gerückt: das Bundesarchivgesetz. Dass dieses politische Brisanz haben kann, zeigt die Fusion der Sozialversicherungsträger unter der früheren Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein: Akten dazu, die das Staatsarchiv 2019 nach dem Rücktritt der FPÖ-Politikerin erhielt, waren als "privat" markiert worden. Das heißt: Sie sind nun 25 Jahre unter Verschluss.

Die Grünen wollen die Schriftstücke im Zuge des U-Ausschusses nun dennoch einsehen. Ein entsprechender Antrag erhielt vergangene Woche in der Geschäftsordnungssitzung des U-Ausschusses eine Mehrheit. Die Chance, tatsächlich an die Akten zu kommen, schätzt Staatsarchiv-Leiter Wolfgang Maderthaner aber als gering ein: Nur die Ex-Ministerin oder eine Person ihres Vertrauens könne die Öffnung veranlassen.

Was steht in den Akten, die unter Ex-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein zur Kassenfusion entstanden? Das ist ein gut gehütetes Geheimnis. imago images / CHROMORANGE

Das hat ein generelles Nachdenken über das Bundesarchivgesetz nach sich gezogen: Sämtliche Parteien zeigten sich vorige Woche offen für eine Reform. Yannick Shetty, pinker Fraktionsführer in den U-Ausschüssen, bekräftigte am Sonntag auf Ö1, dass Änderungen noch bis Sommer, also vor regulärem Ende der türkis-grünen Legislaturperiode, geschehen müssten. Denn nur so sei zu verhindern, dass aktuelle Regierungsmitglieder ähnlich handelten wie Hartinger-Klein.

Konsequenzen bei Nichtbeachtung

Konkret fordern die Neos ein "Schredder- und Vertuschungsverbot", also ein Verbot der Aktenvernichtung bzw. Verweigerung der Lieferung. Akten als "privat" zu klassifizieren solle künftig nur noch sehr eingeschränkt möglich sein. "Mir fehlt die Fantasie, wie Akten aus der Tätigkeit eines Ministers oder einer Ministerin privat sein sollen", sagt Shetty dem STANDARD. Zentral sei, dass es bei Nichtbeachtung der Regeln künftig Konsequenzen gebe.

Shetty will das Thema in der nächsten Sitzung des Verfassungsausschusses, für den noch kein Termin feststeht, aufs Tapet bringen. Bereits 2021 hat sein Abgeordneten- und Parteikollege Nikolaus Scherak einen Entschließungsantrag eingebracht, in dem Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) aufgefordert wird, eine Novelle vorzulegen, die auf eine "Durchsetzung einer Archivierungspflicht aller beruflichen Nachrichten und Kanäle oberster Staatsorgane abzielt". Abgestimmt wurde über das Papier bisher aber noch nicht, das soll jetzt geschehen.

Die Ideen der anderen Parteien

Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionsführer in den U-Ausschüssen, hatte sich zuletzt eine Verschärfung der gesetzlichen Möglichkeiten gewünscht. Die Grünen kritisierten, dass auch Akten, die nicht als privat gekennzeichnet sind, für Jahrzehnte unter Verschluss bleiben, und drängten darauf, Inhalte von elektronischen Datenträgern oder etwa Voicemails ebenso in das Gesetz aufzunehmen. Die SPÖ will auch digitale Kommunikation über Whatsapp oder SMS erfassen. Die FPÖ zeigte sich einer Änderung gegenüber ebenfalls aufgeschlossen. (rach, APA)