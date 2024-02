19.40 REPORTAGE

Re: Korsikas Dorf der Zukunft Im Landesinneren der Insel liegt das Dorf Cozzano, das mit Erfindergeist und Hightech gegen die Landflucht ankämpft. Technologietransfer soll Bewohnerinnen und Bewohner für eine neue Zukunft rüsten. Bis 20.15, Arte

20.15 POLITDRAMA

Wackersdorf (D 2018, Oliver Haffner) Der Oberpfälzer Landrat Hans Schuierer ist vom Projekt einer Wiederaufbereitungsanlage für atomare Brennstäbe zunächst angetan – bis ihm massive Bedenken kommen und er sich gegen seine eigene politische Linie stellt. Oliver Haffner rückt in seinem Film der Protestbewegung der Jahre 1985 bis 1989 über eine Einzelfigur nahe. Bis 22.10, One

20.15 THRILLER

Flic Story – Duell in sechs Runden (F 1975, Jacques Deray) Roger Borniche (Alain Delon) versucht im Paris des Jahres 1947 den aus der Psychiatrie entflohenen Schwerverbrecher Emile Buisson (Jean-Louis Trintignant) mit psychologischem Geschick zu fangen. Es beginnt ein Rennen gegen die Zeit. Regisseur Jacques Deray (Der Swimmingpool) weckt in seinem Film Erinnerungen an die unterkühlte Thriller-Rafinesse von Jean-Pierre Melville (Der eiskalte Engel). Bis 22.00, Arte

Heftet sich an die Spuren eines entflohenen Schwerverbrechers: Alain Delon in "Flic Story – Duell in sechs Runden", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Pathé Films/Studiocanal/Mondial

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Opernball ORF 3 widmet sich einen Abend lang dem Wiener Opernball. Zum Auftakt geht es um die Ballmode, gefolgt u. a. von einer dokumentarischen Reise durch die letzten 90 Jahre der Opernball-Geschichte (22.00) und einer Opernball-Parade mit Kari Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz (22.50). Bis 23.40, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Zwei Mordversuche überlebt / Drei Frauen sexuell bedrängt / Für 56 Minuten ins All / Fasching – Warum wir uns verkleiden. Bis 22.00, ORF 2

22.00 GANGSTERFILM

Internal Affairs (Mou gaan dou, HK 2002, Andrew Lau, Alan Mak) Ein Polizeispitzel, der im innersten Kreis einer Mafiaorganisation agiert, und ein Mafiaspitzel, der im innersten Kreis der Hongkonger Polizei spioniert, kommen einander in die Quere. Vielschichtiger, exzellent gespielter und inszenierter Thriller. Bis 23.40, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Instabile Zeiten Das neue Wien-Museum widmet Johann Bernhard Fischer­ von Erlach, dem Erfinder des sogenannten Kaiserstils, eine Ausstellung. Das geplatzte "Dollfuß-Museum" sorgt für Diskussionen, und Nikolaus Geyrhalter hat sich in seinem jüngsten Film Stillstand mit der Pandemie in Wien auseinandergesetzt. Ab 23.15 läuft die Doku Wenn die Wände sprechen könnten – Leben im Denkmal. Bis 0.00, ORF 2

23.40 DOKUMENTARFILM

Belleville – Das letzte Chanson (D 2021, Daniela Abke) Regisseurin Daniela Abke porträtiert in ihrem Film die Stammgäste des Cafés Le Vieux Belleville, eines der letzten Cafés Musettes, und erzählt dabei von einer verborgenen Seite Frankreichs – jenseits der Gelbwesten, dort, wo die Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Bis 1.20, Arte