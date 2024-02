Es gibt Zweifel, dass die von Kanzler Karl Nehammer vorgeschlagenen Entlastungsideen finanziell zu stemmen sind. Wirtschaftsminister Martin Kocher hält dagegen. Er sieht unter anderem Spielraum bei Förderungen – auch im Unternehmensbereich.

STANDARD: Sie kennen sicher den Begriff Voodoo-Economy?

Kocher: Er stammt aus dem amerikanischen Wahlkampf.

STANDARD: George Bush senior hat die Steuerentlastungspläne Ronald Reagans so bezeichnet. Reagan versprach in den 1980ern im republikanischen Vorwahlkampf üppige Steuerentlastungen, die sich selbst finanzieren. Das erinnert an die aktuellen Entlastungspläne von Karl Nehammer.

Kocher: Nein, weil ich glaube, dass die Herangehensweise des Kanzlers sinnvoll ist. Der Finanzierungsbedarf bei den vorgeschlagenen Entlastungen ist zwar groß. Aber es geht ja darum, einen Plan bis 2030 umzusetzen. Es gibt einen relativ langen Zeitraum, in dem man sich über die Gegenfinanzierung Gedanken machen kann. Dazu kommt, dass die Arbeitslosigkeit in diesem Zeitraum schon wegen der demografischen Entwicklung sinken wird, weil mehr Menschen in Pension gehen. Auch daraus ergeben sich gewisse Einsparungen. Also gibt es Faktoren struktureller Art, die eine Gegenfinanzierung bis 2030 erleichtern. Deswegen halte ich es für völlig unangebracht, von Voodoo-Ökonomik zu sprechen.

STANDARD: Der Fiskalrat schätzt, dass Nehammers Steuer- und Abgabensenkungen den Staat 2025 9,5 Milliarden Euro kosten würden. Zum Vergleich: Die Forschungs- und Wissenschaftsausgaben Österreichs belaufen sich heuer auf 6,5 Milliarden. Wie soll so ein Betrag gestemmt werden?

Kocher: Allein die heuer wirksame Abschaffung der kalten Progression bedeutet, dass dem Staat drei Milliarden Euro weniger zur Verfügung stehen. Wir haben das gestemmt. Es gibt Möglichkeiten der Gegenfinanzierung, und zwar, indem bei Förderungen, auch im Unternehmensbereich, angesetzt wird. Auch das ist nicht einfach. Wir liegen bei den Förderungen aber ganz klar über dem EU-Durchschnitt, da gibt es also einen gewissen Spielraum. Aber noch mal: Wir wollen die Belastung schrittweise reduzieren.

STANDARD: Österreich fördert tatsächlich viel. Aber wo wollen Sie ansetzen, ein paar Beispiele bitte?

Kocher: Der Kanzler hat relativ klar gesagt, dass es eine Priorität geben soll für mehr Garantien und Haftungen bei Unternehmen und weniger Förderungen. Es gab auch den Wunsch aus der Unternehmerschaft, dass wir weniger mit Förderungen arbeiten, die oft sehr bürokratisch sind in der Abwicklung. Ziel muss sein, weniger auszugeben, ohne Leistungen effektiv zu kürzen. Ich glaube, dass es also durchaus Potenzial gibt. Es macht Sinn, sich Gedanken zu machen, ob man nicht mit geringeren Ausgaben ähnliche positive Effekte wie mit Förderungen erzielen kann, ohne dass man Leistungen einschränkt. Dazu kommen die diskutierten Gegenfinanzierungsmöglichkeiten im Bereich der Sozialhilfe für Ausländer.

STANDARD: Selbst wenn Sie etwas Konkretes zum Streichen finden: Zeigen die Proteste der Landwirte in Deutschland gegen die Kürzung von Subvention für Agrardiesel nicht, dass sich heutzutage niemand etwas wegnehmen lässt?

Kocher: Jede Reform ist mit widerstrebenden Interessen konfrontiert. Es ist Aufgabe der Politik, alle Interessen wahrzunehmen, aber andererseits auch Entscheidungen zu treffen. Manchmal führt das zu Enttäuschungen. Aber es ist wichtig dazuzusagen, dass es der Allgemeinheit, dem Wohlstand und der sozialen Sicherheit in Österreich dient, wenn wir es schaffen, gewisse Reformen durchzuführen, die Österreich als Standort attraktiver machen. Die Wettbewerbsfähigkeit ist ein ganz entscheidender Faktor in den nächsten Jahren.

STANDARD: Die sehen Sie gefährdet?

Kocher: Aufgrund der aktuellen Entwicklungen, gerade wegen der hohen Energiepreissteigerungen als Folge des Krieges in der Ukraine, ist unsere Position nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Jahren. Deshalb ist es umso wichtiger, auf die Wettbewerbsfähigkeit zu achten. Dabei geht es gar nicht nur um die Situation von Unternehmen. Es geht auch um die Wettbewerbsfähigkeit am Arbeitsmarkt. Wir müssen als Standort attraktiv sein, damit qualifizierte Menschen aus aller Welt und aus Europa nach Österreich auf den Arbeitsmarkt kommen. Und wenn es mehr Netto vom Brutto bei den Löhnen gibt, ist das natürlich ein Argument, das uns im Wettbewerb mit anderen Staaten mit alternden Bevölkerungen stärkt.

STANDARD: Aber solange jede Idee zur Gegenfinanzierung vage bleibt, muss sich die ÖVP den Vorwurf leerer Wahlversprechen gefallen lassen.

Kocher: Ich halte den Plan des Kanzlers, der jetzt auf dem Tisch liegt, für das am ehesten realistisch umsetzbare Konzept für eine Steuer- und Abgabensenkung. Die Neos haben auch ein Konzept vorgelegt: Sie wollen die Lohnnebenkosten um mehr als sechs Prozentpunkte senken. Soweit ich es verstanden habe, gibt es dort keinen Pfad, das soll auf einmal geschehen. Das würde zehn Milliarden Euro kosten. Ich halte diesen Vorschlag für nicht sehr realistisch, zumal die Neos noch weniger von Gegenfinanzierung sprechen.

STANDARD: Kanzler Nehammer will auch die Abgabenquote auf unter 40 Prozent senken. Würden Sie als Ökonom nicht sagen, dass dieser Wert wenig aussagekräftig ist? Es gibt Staaten mit noch höherer Abgabenquote, die wunderbar funktionieren, und kaputte Länder mit viel niedrigerer Quote?

Kocher: Eine bestimmte Abgabenquote ist aus einer makroökonomischen Perspektive keine wichtige Zielsetzung. Was man aber sagen muss, ist, dass wir in Österreich an der Obergrenze sind, was die Abgabenbelastung betrifft. Wir sind in Europa das Land mit der vierthöchsten Abgabenquote. Das allein sagt noch nichts darüber aus, wie effizient ein Staatswesen organisiert ist. Aber es ist natürlich schon ein Faktor, der die Attraktivität des Standorts für Unternehmen wie für Fachkräfte mitbestimmt. Und deswegen ist es sinnvoll, die Quote zu senken. Welchen Wert man exakt erreicht, ist dann tatsächlich eher eine symbolische Diskussion.

STANDARD: Als einen Beitrag dazu haben Sie vorgeschlagen, die Lohnnebenkosten pro Jahr um 0,5 Prozentpunkte zu reduzieren.

Kocher: Und zwar fünf Mal bis 2030. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren die Lohnnebenkosten bereits um 0,5 Prozentpunkte gesenkt. Das war neben einer ökosozialen Steuerreform und neben der Abschaffung der kalten Progression möglich. Das ist also ein realistischer Wert. Jetzt kann man einwenden: 0,5 Prozentpunkte merkt man gar nicht so stark. Aber wenn es einen Pfad mit jährlichen Senkungen gibt, ist das ein Faktor, der von der Symbolik her wichtig ist.

STANDARD: Der ÖGB hat das als neoliberales Konzept kritisiert, weil nicht sicher sei, ob diese Entlastung bei den Arbeitnehmern ankommt. Sie haben dem ÖGB vorgeworfen, dass dieser nicht einmal das verstehe, was im ersten Semester Volkswirtschaftslehre unterrichtet werde.

Kocher: Der Punkt ist, dass derjenige, der eine Steuer oder Abgabe zahlt, nicht unbedingt auch die ökonomische Last dieser Steuer trägt. Denken Sie an die Umsatzsteuer, die Unternehmen zahlen, aber Kundinnen und Kunden zum Teil tragen. Wir wissen nicht, wer wirklich den ökonomischen Vorteil aus einer Senkung der Lohnnebenkosten hat, für Ökonomen ist das eine Frage der Steuerinzidenz. In der aktuellen Situation und angesichts der Knappheit von Arbeitskräften gehe ich aber davon aus, dass die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmerseite im Steigen ist und ein Gutteil der Senkung der Lohnnebenkosten, selbst wenn sie bei Unternehmen passiert, den Arbeitnehmern zugutekommen würde.

STANDARD: Bei welchen Lohnnebenkosten würden Sie ansetzen?

Kocher: Es gibt Bereiche, die sich direkt anbieten, wo es wenig andere Länder gibt, in denen die Finanzierung dieser Leistungen aus den Lohnnebenkosten heraus kommt. Das sind etwa die Familienleistungen, die in den meisten übrigen Staaten aus dem allgemeinen Budget finanziert werden. Das ist auch der Fall bei der Wohnbauförderung, aber auch im Sozialversicherungsbereich gibt es Möglichkeiten, aus dem Budget querzufinanzieren.

STANDARD: Studien zeigen, dass in Ländern, wo Löhne so wie in Österreich via Kollektivvertrag verhandelt werden, niedrigere Lohnnebenkosten kaum weitergegeben werden. Der ÖGB hat also doch einen Punkt.

Kocher: Im Falle von Ländern, wo die Verhandlungsmacht für Löhne monopolisiert bei Wirtschaftskammer und Gewerkschaft liegt, kann man nicht so präzise Vorhersagen machen, wer wie stark profitieren wird. Denn es kommt vor, dass die jeweilige Seite ihre Verhandlungsmacht nicht voll ausspielt, sondern auch Aspekte allgemeiner Art berücksichtigt. Wenn die wirtschaftliche Situation schlecht ist, werden die Arbeitnehmer ihre Macht vielleicht nicht voll einsetzen, um keine steigende Arbeitslosigkeit zu riskieren. Aber die Vermutung ist nichtsdestotrotz, dass beide Seiten von einer Abgabensenkung profitieren.

STANDARD: Im Plan des Kanzlers taucht auch der Vorschlag wieder auf, das Arbeitslosengeld degressiv zu gestalten. Das Arbeitslosengeld soll etwas unter 50 Prozent fallen, aktuell liegt der Wert darüber. Der Vorwurf lautet nun, die ÖVP wolle Arbeitslose auspressen.

Kocher: Der Eindruck, man will jetzt am Rücken der Arbeitslosen sparen, ist falsch. Der Hauptfaktor, ein degressives Modell einzuführen, ist, dass damit Anreize verbunden sind, früher in Beschäftigung zu gehen. In dem Modell, das wir angedacht hatten, wollten wir gerade kurze Perioden der Arbeitslosigkeit zu reduzieren versuchen, die durchaus mit hohen finanziellen Belastungen für die Arbeitslosenversicherung verbunden sind.

STANDARD: In Österreich bekommen Jobsuchende sehr lange Unterstützung dank Notstandshilfe. Aber die Höhe ist im internationalen Vergleich überschaubar, es sind 55 Prozent des letzten Nettobezugs.

Kocher: Wobei man immer dazusagen muss, dass nur eine Minderheit der Menschen 55 Prozent bekommt. Wir haben Leistungen, die in dieser Rechnung oft nicht berücksichtigt werden. Es gibt zusätzliche Familienleistungen und einige andere Zuzahlungen, die man zum Arbeitslosengeld erhalten kann. De facto liegt der Arbeitslosengeldbezug irgendwo zwischen 55 und 80 Prozent, je nach Familiensituation, aber meist klar über den 55 Prozent. Jetzt ist die Frage, berechnet man das ein oder nicht? Davon hängt ein bisschen davon ab, wie man diese Ersatzraten gestaltet.

STANDARD: Aber soll das Arbeitslosengeld unter den aktuellen Wert sinken oder soll es am Anfang höher ausfallen als derzeit? So wurde das Modell von Ihnen mit dem grünen Koalitionspartner einst diskutiert.

Kocher: Es muss ein Gesamtkonzept geben, das Sinn macht. Bei den Überlegungen, die wir hatten, wären weit mehr als zwei Drittel der Arbeitssuchenden besser gestellt. Bei gleichzeitigen, und das haben uns ja die Wirtschaftsforscher berechnet, einigen Hundert Millionen Euro an Einsparungen, weil eben hohe Anreize entstanden wären, schneller eine Beschäftigung aufzunehmen.

STANDARD: Also die einzige Studie, die ich kenne, ist vom Wifo dazu und die zeigt kaum Einsparungspotenzial.

Kocher: Das hängt davon ab, wie sehr man die Verhaltenseffekte berücksichtigt, die entstehen, wenn Arbeitslosenepisoden durch eine Reform verkürzt werden. Und das war bei der von Ihnen angesprochenen Studie nur sehr begrenzt berücksichtigt worden. (András Szigetvari, 5.2.2024)