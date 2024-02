Manchester United in Form: Rasmus Höjlund, Alejandro Garnacho und Kobbie Mainoo. EPA/ADAM VAUGHAN

Manchester - Rekordmeister Manchester United hat am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League einen 3:0-Heimsieg gegen West Ham eingefahren. Dank des klaren Erfolges verdrängten die "Red Devils" die "Hammers" von Rang sechs. Chelsea kassierte beim 2:4 zuhause gegen Wolverhampton indes die bereits zehnte Saisonniederlage und rutschte auf Platz elf ab.

Den Führungstreffer für ManUnited (23.) steuerte Rasmus Höjlund an seinem 21. Geburtstag bei. Der Ex-Sturm-Akteur avancierte damit zum jüngsten Spieler, der in vier aufeinanderfolgenden Premier-League-Spielen für die Red Devils traf. Zudem gelang Alejandro Garnacho ein Doppelpack (49., 84.). In London war Matheus Cunha mit drei Treffern der Matchwinner für die Wolves. (APA; 4.2.2024)