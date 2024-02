Fast: Marko Arnautovic scheitert an Goalie Wojciech Szczesny. REUTERS/ALESSANDRO GAROFALO

Mailand - Inter Mailand hat das "Derby d'Italia" um die Tabellenführung in der Serie A für sich entschieden. Die Mailänder besiegten am Sonntag Verfolger Juventus Turin zu Hause mit 1:0 (1:0) und bauten die Spitzenposition in der italienischen Fußballmeisterschaft auf vier Punkte aus. ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic wurde bei Inter in der 78. Minute eingewechselt und scheiterte kurz vor den Ende an Juve-Goalie Wojciech Szczesny.

Inter feierte dank eines Eigentors von Federico Gatti (37.) den sechsten Pflichtspielsieg in Serie und ist seit 16 Liga-Partien ungeschlagen. Juventus kassierte dagegen die erste Serie-A-Niederlage seit 23. September bzw. nach 17 ungeschlagenen Spielen. (APA; 4.2.2023)