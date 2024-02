Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

"Eine schrecklich nette Familie": Al Bundy würde Donald Trump wählen - Über die politisch unkorrekte Familie der Bundys kann man immer noch hemmungslos lachen. Aber der Humor hat einen sehr schalen Beigeschmack. DER STANDARD schaut die alte Serie noch einmal neu.

Kelly, Peggy, Al und Bud Bundy samt Hund Lucky in "Eine schrecklich nette Familie" Foto: imago/United Archives

Vorm Finale im RTL-Dschungel: Der Kuss ist kein Muss oder da waren es nur noch drei - Vor dem großen Finale am Sonntag geht es um Leylas Satisfyer, Mikes Wünsche und Lucys Faible für viel Brennholz - Mit Forum zum Mitdiskutieren: Wer wird Dschungelkönigin oder Dschungelkönig 2024?

Zwischen Wunderkind und Gefängnis: Wie sehen Sie den neuen "Tatort" aus München? - Leitmayr und Batic ermitteln nach dem Mord eines Insassen im Gefängnis und im Umfeld eines Musterhäftlings mit "Wunderkind" - Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? - Mit TV-Tagebuch: Das Schlechteste aus zwei Welten

Nach Kritik wegen Suche nach "Maulwurf": Wie die "SZ" ihre interne Untersuchung verteidigt - Die "Süddeutsche Zeitung" sieht eine "Verletzung des Redaktionsgeheimnisses" und wollte herausfinden, wie Infos aus der Redaktionskonferenz ihren Weg nach außen fanden

Beschwerden: ORF-Beitrag bringt für Streamer "neue Ungleichheit", ORF verweist auf Gesetz - Wer nur streame, könne auf wesentliche Teile des ORF-Angebots nicht zugreifen, kritisieren Userinnen. Der ORF verspricht Besserung

"Nicht mehr Herr der Lage": Doskozil über Asylobergrenzen in der "ZiB 2" - Der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann wählte bei Margit Laufer drastische Worte und will mit einem schrägen Vergleich unserer Vorstellungskraft helfen

Netflix, Apple TV+ und Co: Was an einzelnen Streamingdiensten so richtig nervt - Eine Abrechnung mit den kleinen und großen Nervigkeiten der wichtigsten Dienste. Von erschlagenden Tönen und grottenschlechten Oberflächen

Blattsalat: Die "Krone" im exklusiven Klub und Bio-Kost hinter Gittern - "Krone" beweist ihre soziale Sensibilität, wo es um geschlossene Veranstaltungen geht und auch die FPÖ ist nicht ganz frei von Zweifeln

Forum+: Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Trumps Rückkehr – Chaos in Europa? - Ab 22.10 Uhr in ORF 2

Switchlist: "La Singla", "Inside Man", "Tiger & Dragon", "Prometheus – Dunkle Zeichen", "Ode an die Nacht": TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspannten Abend und einen guten Start in die neue Woche wünscht die Etat-Redaktion.