Lucy war tapfer, machte keine Spompanadeln, zog die Dschungelprüfungungen ohne Jammern und Keifen durch, mischte nicht bei Camp-Liebeleien mit, kümmerte sich um andere, blieb auch unter verschärfter Reality-Beobachtung authentisch. All das wurde von den RTL-Zuschauerinnen und Zuschauern belohnt und Lucy Diakovska zur Dschungelkönigin 2024 gewählt. Zurecht! Auf Platz zwei schaffte es Reality-Leyla (27) noch vor Influencer Tim (23).

Lucy Diakovska ist die neue Dschungelkönigin. Foto: RTL

5. Februar, für Lucy ein ganz besonderes Datum

Für Lucy, sie war Sängerin der deutschen Castingband No Angels, ist der 5. Februar ein ganz besondere Datum. Am 5. Februar 2001 wurde der bekannteste No Angels-Song "Daylight in Your Eyes" veröffentlicht, an einem 5. Februar 2020 verstarb ihre Mutter und seit Sonntagnacht (5. Februar) ist sie RTL-Dschungelkönigin. Zumindest für ein Jahr. "Ich werde euch nicht enttäuschen", verspricht sie ihren Fans. Einen Teil des Preisgeldes von 100.000 Euro will sie einer Tierschutzorganisation spenden, kündigt sie an.

Im RTL-Dschungelfinale: Lucy, Leyla und Tim. Foto: RTL

Wie die 47-Jährige nach Verkündigung ihres Sieges vor Emotionen fast zusammenbrach, weinte, sich freute, Moderatorin Sonja Zietlow fest umarmte war der Höhepunkt einer eher langweiligen Dschungelsaison, die geprägt war von ödem Hin und Her zwischen Mike und Leyla, Kims mühsamen Nicht-Loslassen-Können und dem sehr, sehr frühem Abschied von Cora Schumacher, die man gerne länger im Dschungel gesehen hätte.

Lucy beim letzten Dschungelmenü. Foto: RTL

Zwischen Bullenpenis und Schweine-Uterus

Lucy lieferte auch in der Finalshow eine tadellose Leistung und verputzte diverse Dschungelgrausligkeiten, ohne mit der Wimper zu zucken. Im ersten Gang warteten eine Stabheuschrecke, eine Tarantel und ein Skorpion auf sie. Da hieß es kauen und nochmals kauen. Ein Salat aus Schweine-Uterus folgte, "du lieferst ab, aber die Küche auch", witzelte da Jan. Wie Recht er hatte, Krokodilherz und ein feiner Drink aus Fisch-, Kamel-, Schweine- und Rinder-Augen folgte. Und am Ende dann ein ganz besonderer Leckerbissen: Bullenpenis, den sie Stück für Stück runterwürgte. Wie es sich eben für die Königin des Dschungels gehört.

Noch eine Prüfung: Tim mit Schlangen in der Grube. Foto: RTL

Aber auch Tim macht seine Sache im Finale gut und ließ Schlangen und anderes Reptilien-Getier liegend über sich ergehen. Nur Leyla hielt nicht durch, nach Mehlwürmern, ekeligen Fleischabfällen, Ameisen waren es dann Spinnen und Skorpione, die ihr den Rest gaben und sie schreien ließen: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Man kann sie verstehen.

Lucy Diakovska tritt die Nachfolge von Reality-TV-Kandidatin Djamila Rowe, die 2023 gekrönt wurde. Die RTL-Quote stimmt auch noch beim 20. Mal. Und darum heißt es auch dieses Jahr: Nach der RTL-Dschungelshow ist vor der RTL-Dschungelshow. (Astrid Ebenführer, 5.2.2024)