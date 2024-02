Bei den Grammys konnten Billie Eilish und SZA ebenso jubeln wie Miley Cyrus. Taylor Swift kündigte ein neues Album an, das im April erscheinen soll

Taylor Swift hat (wieder einmal) Geschichte geschrieben. REUTERS/MIKE BLAKE

Los Angeles – Pop-Superstar Taylor Swift hat zum vierten Mal den Grammy für das Album des Jahres gewonnen. Die US-Sängerin wurde bei der Gala in Los Angeles am Abend für ihr Album "Midnights" in der Hauptkategorie der US-Musikpreise ausgezeichnet. Die 34-Jährige überholte damit die Musiklegenden Frank Sinatra, Paul Simon und Stevie Wonder, die den Grammy für das beste Album jeweils drei Mal gewonnen hatten.

Swift nutzte die Aufmerksamkeit und kündigte bei der Grammy-Verleihung ein neues Album an: Es heißt "The Torted Poets Department" und erscheint am 19. April.

Swift ging allerdings nicht mit den meisten Nominierungen ins Rennen. Diese konnte vielmehr R&B- und Soulsängerin SZA einheimsen. Die Sängerin des Hits "Kill Bill", die bürgerlich Solana Imani Rowe heißt, ging in neun Kategorien ins Rennen. Sie lag damit vor Rock-Musikerin Bridgers, der Pop-Sängerin Victoria Monet sowie dem Toningenieur und Mixer Serban Ghenea, die mit jeweils sieben Nominierungen ebenfalls gute Chancen auf eine der goldenen Trophäen hatten.

Sängerin Miley Cyrus erhielt für ihren Song "Flowers" den Grammy für die beste Pop-Solodarbietung. "Oh mein Gott, ich bin gerade im Regen und im Verkehr steckengeblieben und dachte, ich würde diesen Moment verpassen", rief sie erleichtert, als sie die Auszeichnung von Pop-Ikone Mariah Carey entgegennahm.

Moderator: Frauen dominieren aktuell die Musik

Moderator Trevor Noah hatte die Gala mit einer Hommage an die vielen weiblichen Nominierten eröffnet. "Können wir für eine Sekunde die Tatsache genießen, dass Frauen dieses Jahr die Musik dominiert haben?", sagte der südafrikanische Komiker. "Sieben der Nominierten für das Album des Jahres sind Frauen."

Auch auf der Bühne standen viele Frauen: US-Songwriter-Legende Tracy Chapman sang ihren Hit "Fast Car" von 1988 im Duett mit Country-Star Luke Combs. Neben SZA und Popsängerin Dua Lipa trat auch Eilish auf, die ihren Gewinner-Song "What Was I Made For?" aus dem "Barbie"-Film sang.

Der Österreicher Markus Illko wurde bereits in der Pre-Show zur Gala in der Kategorie "Best Arrangement Instrumental" ausgezeichnet. Gemeinsam mit unter anderem Tommy Emmanuel und John Carter Cash hat er eine neu interpretierte Version des Johnny-Cash-Klassikers "Folsom Prison Blues" geschaffen. Bei der sogenannten Pre-Gala wurden auch Boygenius, SZA und Billie Eilish bereits ausgezeichnet.

Die Grammys werden in diesem Jahr zum 66. Mal verliehen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger. (APA, 5.2.2024)