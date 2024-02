Parteischädigend

Sektion 8 stellt Antrag für Gusenbauers Parteiausschluss aus SPÖ

Ex-Kanzler Gusenbauer ist SPÖ-Mitglied und steht wegen Verwicklungen in die Signa-Pleite in der Kritik. Teile der SPÖ wollen ihn nicht mehr in der Partei sehen