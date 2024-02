Am Freitag fand die bisher größte Versammlung der Bierpartei im Schutzhaus zur Zukunft statt. An die tausend Personen wurden erwartet. Es wurde an Themen, Strukturen und Organisation gearbeitet. Parteigründer und Obmann Dominik Wlazny sprach einleitende Worte. Gegen Ende der Versammlung sprachen viele Freunde, Bekannte und Mitglieder mit ihm. Ich war mit meiner Kamera dabei. (Robert Newald, 5.2.2024)

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald

Robert Newald