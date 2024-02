Unser jährliches Best of the World Feature von National Geographic führt heuer durch die Straßen von Paris, ins verschneiten Kaukasusgebirge in Georgien und zu antiker Felskunst in Algerien. Damit sich Reisende mit den Orten intensiver und sinnvoller auseinandersetzen können, macht eine globale Expertengemeinschaft von National Geographic Vorschläge, welche Unternehmungen sich lohnen. Die Rangliste umfasst 20 Abenteuern für 2024, von denen wir die Top Ten genauer vorstellen.

10. Auf einem Vulkan in Panama wandern

Der Vulkan Barú wirft seinen langen Schatten auf Panama. Getty Images/iStockphoto

Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit hat Panama vor kurzem das Projekt "1.000 Kilometer Wanderwege" ins Leben gerufen, das ländliche Gemeinden und geschützte Gebiete für die Erholung in der Natur und den sanften Tourismus erschließen soll. Den Anfang macht die "Ruta de la Caldera", ein System von fünf Wanderwegen rund um den erloschenen Vulkan Valle de Antón. Die Wanderungen führen durch Landschaften, die mit Wasserfällen durchsetzt sind, wie die Fotografin Rose Marie Cromwell berichtet, die fünf Tage lang Abschnitte der Ruta de la Caldera erwandert hat.

9. Mit Walhaien vor der australischen Küste schwimmen

Die Korallenküste Westaustraliens, die sich fast 700 Meilen entlang des Indischen Ozeans nördlich von Perth erstreckt, ist gespickt mit Naturwundern. Doch das Ningaloo-Riff sticht heraus. Etwa 300 bis 500 Walhaie, eine der größten Ansammlungen der Welt, versammeln sich jedes Jahr zwischen März und Juli am Riff. Experten sorgen dafür, dass Taucher die Haie begleiten können, ihnen aber ihren Freiraum lassen und sie nicht füttern oder mit Blitzlicht fotografieren. Noch mehr Megafauna gibt es von Juli bis Oktober, wenn etwa 40.000 Buckelwale entlang der Korallenküste wandern. Außerdem kann man in der Shark Bay mehr als 10.000 Dugongs (Seeschweine) beobachten oder in der Coral Bay mit Mantarochen schwimmen.

8. Antike Kunst im algerischen Nationalpark Tassili n'Ajjer entdecken

In Algerien befindet sich der größte Nationalpark Afrikas, in dem eine der weltweit größten Konzentrationen antiker Felskunst zu finden ist. Der Tassili n'Ajjer-Nationalpark ist ein geologisches Wunderland mit Sandsteintürmen, Bögen und skulptierten Felsen. Neolithische Hirten und Jäger und Sammler haben hier 15.000 Petroglyphen gemeißelt, darunter Abbildungen von Elefanten, Giraffen und Nashörnern. Diese Tiere werden normalerweise eher mit dem Afrika südlich der Sahara in Verbindung gebracht – ein Hinweis darauf, dass diese trockene Wildnis einst ein von Wasserwegen durchzogenes Grasland war. Geführte Touren führen zu den spektakulärsten Kunstwerken von Tassili, wie den "Weinenden Kühen", die vor 7.000 Jahren in den Sockel einer Steinzinne graviert wurden. Reisende, die mehr Zeit haben, sollten eine Reise nach Tassili mit einem Besuch des anderen großen geologischen Wunders der algerischen Sahara verbinden: der außergewöhnlichen Bergkette des Ahaggar-Nationalparks.

7. Roadtrip auf der Route 66 in New Mexico

Seit fast einem Jahrhundert fasziniert die Route 66 Reisende. Eine Reise entlang der "Mother Road" durch New Mexico trifft auf zeitlose Wahrzeichen wie skurrile Motels und Kuriositätenshops in und um Tucumcari. In Gallup, das auch in Nat King Coles Hit "Route 66" erwähnt wird, kann man Auftritte von Zuni-, Lakota- und Diné-Tänzern erleben. Fast 30 Kilometer des Highways führen durch Albuquerque, den längsten städtischen Abschnitt der Route in den Vereinigten Staaten. Mit der laufenden Restaurierung alter Leuchtreklamen entlang der Central Avenue wird die Strecke für eine halbe Million Dollar in neuem Glanz erstrahlen. Bei der Fahrt entlang der beleuchteten Strecke gibt es beim neuen West Central Route 66 Visitor Center mit einem Museum und einem Amphitheater Lowrider-Autoshows und Autokino zu erleben.

6. Eine Schifffahrt auf dem Fluss Magdalena in Kolumbien

Gut 80 Prozent der kolumbianischen Bevölkerung leben im Flussgebiet des Magdalena, das sich von den Anden bis in die Karibik erstreckt. Die neuen Schifffahrten von Ama Waterways auf dem Fluss – angeblich die ersten eines größeren Unternehmens – führen sieben Nächte lang von Cartagena über Mompós nach Barranquilla. Zwischenstopps in Kolonialstädten, Aufführungen von Vallenato- und Cumbia-Musik und Besuche in einem Stelzendörfchen bringen die Kultur der Region entlang dieser mächtigen Wasserstraße näher.

5. Live-Konzerten lauschen in Kioto

Die Heavy-Metal-Band Psysalia, hier bei einem Auftritt anlässlich der Tokyo Fashion Week. APA/AFP/BEHROUZ MEHRI

In Reiseführern wird Kioto gerne als in der Zeit eingefroren beschrieben, mit stillen Tempeln und meditativen Gärten. Doch abends offenbart Japans ehemalige kaiserliche Hauptstadt eine Live-Musikszene, die laut und höchst lebendig sein kann. In Lokalen wie Jittoku und Field erklingen bis in die Nacht hinein Rock, Swing und Weltmusik. Was auch immer man hört von Jazz bis Punk, es gibt eine Community, die diese Musik in Kioto zelebriert.

4. Bären beobachten in Alaska

Braunbären beim Lachsfischen im McNeil River State Game Sanctuary in Alaska. Getty Images/iStockphoto

Der Katmai-Nationalpark in Alaska beherbergt eine der höchsten Braunbärenkonzentrationen der Welt. Weit entfernt von den überfüllten Aussichtsplattformen des Brooks Camp Visitor Center zeigt eine geführte Tour entlang der Katmai-Küste eine andere Seite des Parks. Hier ernähren sich die Bären von einer Vielzahl von Nahrungsmitteln: Seggen, Gräsern, Schwertmuscheln und Lachs. "Für mich ist es von großer Bedeutung, einen einzelnen Braunbären in freier Wildbahn zu sehen, weil er ein Zeichen dafür ist, dass die Landschaft gesund genug ist, um ihn zu ernähren", sagt die Alaska-Fotografin Acacia Johnson, die häufig für National Geographic arbeitet.

3. Im georgischen Unesco-Welterbe in Uschguli Ski fahren

Gassi gehen im verschneiten Welterbe Uschguli im Kakuasus in Georgien. Getty Images

Ski fahren diente lange Zeit als Transport-, Erkundungs- und Jagdmittel und ist in der gebirgigen Republik Georgien immer noch eine Lebensart. Mittlerweile können Besucher mithilfe von Anbietern wie Svaneti Ski und Georgia Ski Touring einige der besten Skigebiete im Kaukasus entdecken. Skifahrer können hier über den aussichtsreichen Gvibari-Pass oder zu den mittelalterlichen Uschguli-Dörfern wedeln, die zu den höchstgelegenen durchgehend bewohnten Dörfern Europas gehören. Die beste Zeit dafür ist von Dezember bis April.

2. Einen olympischen Marathon in Paris laufen

Läuferinnen und Läufer beim 46. Paris-Marathon. APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris wird es zum ersten Mal für Nicht-Olympioniken möglich sein, einen eigenen Marathon zu laufen. Es handelt sich dabei um eine Initiative, die darauf abzielt, die Spiele inklusiver zu gestalten. Der Marathon für alle soll am Abend des 10. August zwischen den offiziellen Rennen der Männer und Frauen stattfinden. 20.024 Gewinner einer Auslosung dürfen die 42,195 Kilometer lange Strecke zwischen Paris und Versailles laufen, eine Schleife, die am Rathaus beginnt und durch neun Arrondissements führt, bevor sie an den Invaliden am Ufer der Seine endet.

1. Berittene Safari in Kenia

In Kenia geht es auf dem Rücken von früheren Polo-Ponys auf Safari. Getty Images

Bei einer Safari in Afrika denkt man normalerweise an schlammverschmierte Geländewagen, die durch den Busch brettern. Aber es gibt auch eine andere Art, Tiere zu beobachten: auf dem Pferderücken. Obwohl Pferdesafaris ihren Ursprung schon in den 1970er-Jahren in Kenia haben, sind sie die perfekte Lösung für die wachsende Zahl von Reisenden, die auf der Suche nach spannenden und nachhaltigen Begegnungen mit der Tierwelt sind. In der 32.000 Hektar großen Borana Conservancy stehen zwei Ställe mit Vollblütern und Ex-Polo-Ponys für Reiter aller Stufen zur Verfügung. Besucher können Halbtages-, Ganztages- oder Übernachtungsausritte buchen. Die beste Zeit für einen Besuch ist von Juli bis September.

Das Ranking aller besten Erlebnisse 2024 im Überblick