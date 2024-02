Krieg in der Ukraine Russischer Arzt in Kiew: "Ich kann diesen Krieg nicht ignorieren"

Andrij Wolna hat sich bewusst für die andere Seite entschieden: Als russischer Arzt hilft er den Ukrainern im Krieg gegen seine eigenen Landsleute – aus Gewissensgründen. "Wir wollen uns so gut wie möglich daran beteiligen, dass die Ukraine so schnell wie möglich gewinnt", sagt der 61-Jährige, der in einem Militärkrankenhaus verwundete Ukrainer versorgt