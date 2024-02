Seit Jänner gibt es für Anlegerinnen und Anleger erstmals die Möglichkeit, über einen ETF in die Kryptowährung Bitcoin zu investieren – zumindest in den USA. Was das bedeutet, welche Konsequenzen das auch für uns in Europa hat und wovon der Bitcoin-Kurs in Zukunft profitieren könnte, das klären wir in der heutigen Folge von "Lohnt sich das?". Zu Gast im Studio ist Andreas Danzer, Wirtschaftsredakteur beim STANDARD. (red, 6.2.2024)