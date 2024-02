Nach Sebastian Ofner zog auch Jurij Rodionov in der Tennisweltrangliste am US-Open-Sieger von 2020 vorbei

Dominic Thiem (Mitte) mit dem Daviscup-Team in Irland. APA/ÖTV

London/Wien - Dominic Thiem scheint in der am Montag veröffentlichten Tennisweltrangliste nur noch als drittbester Österreicher auf. Der zuletzt beim 4:0 über Irland im Daviscup engagierte Niederösterreicher behielt Platz 90, wurde aber von Jurij Rodionov überholt. Der Sieger des Challengers in Koblenz hat mit Rang 89 ein Karriere-Hoch erreicht. Bester Österreicher ist Sebastian Ofner, der um zwei Positionen nach oben kletterte und 38. ist.

Thiem hat sich nach dem Scheitern zum Auftakt der Australian Open von seinem Touring-Coach Benjamin Ebrahimzadeh getrennt und trainiert in Österreich für die Sandplatzsaison. Bei Challenger-Turnieren will der 30-Jährige wieder Plätze in der Rangliste gutmachen. Ab Freitag schlägt er in Oslo bei einem Event der "Ultimate Tennis Showdown"-Serie auf.

Top 100 ohne Österreicherin

Bei den Frauen gibt es derzeit keine Österreicherin in den Top 100, am besten ist die rekonvaleszente Julia Grabher auf Platz 102 platziert. Die Rankings werden weiterhin angeführt von der Polin Iga Swiatek und dem Serben Novak Djokovic. Die lettische Linz-Siegerin Jelena Ostapenko verbesserte sich um einen Rang auf Position elf. (APA, 5.2.2024)