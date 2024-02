Sofia Goggia, die zuletzt eine Abfahrt in Zauchensee gewann, könnte sich aus der aktuellen Weltcupsaison verabschiedet haben. AP/Giovanni Auletta

Mailand - Die schier endlos lange Liste schwerer Verletzungen im alpinen Ski-Zirkus reißt nicht ab. Auch die italienische Olympiasiegerin Sofia Goggia muss ihre Saison wohl vorzeitig beenden. Die 31-jährige Italienerin wurde nach einem schweren Trainingssturz mit Verdacht auf einen Schien- und Wadenbeinbruch ins Krankenhaus nach Mailand gebracht.

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag auf der Piste Casola nera in Ponte di Legno in der Provinz Brescia, wo sich Goggia schon häufiger auf Rennen vorbereitet hat. Die Speedspezialistin wurde danach mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert.

Lange Verletzungsliste

Die viermalige Gewinnerin des Abfahrtsweltcups führt die Gesamtwertung in der Königinnendisziplin auch in diesem Winter an. Sie gewann eines der bisher fünf Rennen und stand drei weitere Male auf dem Podest. Die nächsten Abfahrten sind am 16./17. Februar im Schweizer Crans Montana geplant.

Goggia hatte schon bisher eine elendslange Liste an schweren Verletzungen. Schon 2012 hatte sie einen Kreuzbandriss zu verkraften, 2013 riss erneut ein Kreuzband, 2018 ereilte sie ein Knöchelbruch, 2021 war ein Schienbeinkopf dran, 2022 folgte ein Kreuzbandeinriss, ein Wadenbein- und ein Handbruch. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Verletzungen in Serie

Goggias erwarteter Ausfall wäre der nächste in einer wahren Seuchensaison für den Skisport. Aktuell pausiert auch Skikönigin Mikaela Shiffrin nach einem schweren Sturz in Cortina d'Ampezzo. Die Saison der Olympiasiegerinnen Petra Vlhova und Corinne Suter endete nach Kreuzbandrissen vorzeitig.

Auch die Männer haben einige prominente Verletzte zu beklagen. Shiffrins Freund, der frühere Gesamtweltcupsieger Aleksander Aamodt Kilde, musste seine Saison ebenso schwer verletzt abbrechen wie die hoch dekorierten Alexis Pinturault und Marco Schwarz. Insgesamt wurden in dieser Saison im Weltcupumfeld mehr als 25 schwere Verletzungen gezählt. (sid, red, 5.2.2024)