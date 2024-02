Die italienischen Einsatzkräfte (Symbolbild) standen im Großeinsatz. IMAGO/Maximilian Koch

Rom/Verona – Auf der Brennerautobahn (A22) zwischen Carpi und Verona ist es am Montag zu einer Massenkarambolage gekommen. Rund 100 Fahrzeuge waren in die Karambolage zwischen den Ausfahrten Reggiolo (Reggio Emilia) und Carpi (Modena) verwickelt, bei der 16 Personen verletzt wurden, wie die Rettungsdienste mitteilten. Drei Personen schwebten in Lebensgefahr.

Feuerwehr befreite eingeklemmte Personen

Ein Unfall zwischen Lkws kurz nach acht Uhr dürfte die Karambolage ausgelöst haben, der dichte Nebel soll mitverantwortlich gewesen sein. Einige Personen, die in ihren Fahrzeugen eingeklemmt waren, wurden von Feuerwehrleuten befreit. Der Verkehr wurde gestoppt und die Mautstellen von Mantua bis Modena geschlossen. (APA, 5.2.2024)