Wien – Das Berufungsverfahren im Prozess gegen die Meinungsforscherin und ehemalige Familienministerin Sophie Karmasin startet am 6. März. Das gab der Oberste Gerichtshof (OGH) am Montag in einer Aussendung bekannt.

Wie OGH-Sprecher Frederick Lendl Montagmittag der APA mitteilte, wird in einer öffentlichen Verhandlung über die Nichtigkeitsbeschwerden und die Berufungen der Angeklagten und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) entschieden. Dafür wurde angesichts des zu erwartenden Medieninteresses der Große Saal im Justizpalast reserviert.

Wegen Preisabsprachen erstinstanzlich verurteilt

Karmasin war im Mai 2023 für schuldig befunden worden, im Zuge der Ausschreibung dreier Studien für das Sportministerium Absprachen mit Mitbewerberinnen – unter anderem ihrer frühere Mitarbeiterin Sabine Beinschab – getroffen zu haben, um sicherzustellen, dass ihre Karmasin Research & Identity GmbH die Aufträge bekomme. Wegen wettbewerbsbeschränkender Absprachen wurde Karmasin erstinstanzlich zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Von einem Vorwurf des Betrugs wegen des Weiterbezugs ihres Ministergehalts war sie freigesprochen worden.

Zunächst hatte die anklagende Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Berufung gegen das Urteil eingelegt, um den Freispruch vom Vorwurf des Betrugs zu bekämpfen. Die Verteidigung hatte daraufhin ihre Berufung damit argumentiert, dass es zum Vorwurf der wettbewerbsschränkenden Absprache bis dato noch keine höchstgerichtliche Rechtsprechung in Österreich gebe, an die man sich für die Rechtsauslegung bereits halten könnte. (APA, red, 5.2.2024)