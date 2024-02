Jason Lytle, Chef der US-Band Grandaddy, berichtet in seiner Kunst eher aus dem Schattenreich. Das aber höchst einnehmend. Dustin Aksland

Die Melancholie zieht sich durch seinen Gesang wie ein Eiterkanal auf den Mandeln einer chronischen Angina. Sunshine Reggae darf man von Jason Lytle nicht erwarten. Der Kalifornier ist das geistige Oberhaupt der Band Grandaddy. Die tauchte Ende der 1990er vor größerem Publikum auf: Damals war Rock eher uninteressant geworden, Bands wie Radiohead veröffentlichten mit OK Computer eine Art Grenzstein der Neuorientierung in Hinblick einer stärkeren Einbeziehung der boomenden elektronischen Musik – und Grandaddy poppten im selben Jahr mit Under the Western Freeway auf.

Sie wirkten wie Major Tom in Holzfällerschuhen, Flanellhemd und einer Truckermütze. Ihre Musik war einerseits stockkonservativ, hatte Wurzeln in einer windelweichen Countrymusic, hob die damals schon unüberhörbare Melancholie aber mittels flirrender Synthesizerklänge in Sphären, in die nie zuvor eine Motorsäge vorgedrungen war.

Damit machten Grandaddy Weltkarriere, ihr 2000 erschienenes Album The Sophtware Slump wurde in Großbritannien dann tatsächlich als ebenso bedeutend eingeschätzt wie OK Computer.

Doch die Gemüter innerhalb der Band erwiesen sich bald als zu unbeständig, um mit dem Druck umgehen zu können, mit dem Hamsterrad, das da Tour und neues Album in Endlosschleife bedeutete. Burnout, Drogen und Depressionen sowie ein Berg Unausgesprochenes zwischen den Mitgliedern ließen die Band 2006 auseinandergehen – die finanzielle Lage hätte ebenfalls besser sein können.

Seit 2012 sind Grandaddy wieder ein bisserl reformiert, nun ist nach sieben Jahren Veröffentlichungspause ein neues Album dieser Millenniumshelden erschienen, auch wenn Lytle mittlerweile die Band wie ein Ein-Personen-Unternehmen führt. Das Album heißt Blu Wav. Das solle für Bluegrass und New Wave stehen, das sei die Schnittmenge des Albums, hieß es. Bezüglich Bluegrass darf Entwarnung gegeben werden, zackigen New Wave bietet es ebenfalls nicht, das Neonshirt und die spitzen Schuhe bleiben im Schrank, Grandaddy spielen Grandaddy-Musik.

Nachdem sich die Band vor über zehn Jahren neu sortiert und reformiert hat, scheint sie die Abmachung getroffen zu haben, es eher gemütlich anzugehen – was zur Musik passt. Wem es pressiert, der möge Sturm und Drang in diversen Nebenprojekten ausleben, aber nicht auf dem Mutterschiff Unruhe stiften.

Granddaddy-Musik war stets ungewöhnlich, denn Lytle war auf dem Weg in Richtung Skateboarderkarriere. Er hörte Skatepunk oder Anverwandtes wie Suicidal Tendencies oder Metallica, die ja früh ein Skaterliebling waren. Ein Unfall beendete die Ambitionen.

Genial betrübt

Grandaddy stehen in Verwandtschaft ähnlicher genial betrübter Acts, wie es die Silver Jews, Vic Chesnutt oder Sparklehorse waren. Erst im Vorjahr hat Lytle ein unvollendetes Album des 2010 mittels Suizids aus dem Leben geschiedenen Mark Linkous alias Sparklehorse vollendet – ein atmosphärischer Volltreffer, wenn man so will.

Man muss sich Lytle (54) als einen Typen vorstellen, der im sonnigen Kalifornien stets die Jalousien herunten hat. In Interviews beschreibt er sich als jemanden, an dem die Gitarre wie festgewachsen ist, als Nerd, der ständig Songs lernt oder nachspielt und Tonnen an unveröffentlichtem Material herumliegen hat.

Blu Wav umfasst 13 davon. Es ist Musik, die stimmungsmäßig am Ende des Tages erblüht – oder, wenn man an Schlaflosigkeit leidet, in der Zeit vor Sonnenaufgang: Es ist noch dunkel, bloß ein Vorbote des Lichts zeichnet sich in der Ferne ab, bestätigt, dass es doch wieder hell wird, obwohl man mit ewiger Dunkelheit gerechnet hat.

Grandaddy schaffen keine heitere Kunst, doch sie beherrschen das Stimmungsklavier – und vereinnahmen damit ihr zur Wehmut neigendes Publikum.

Ein Song wie Nothin’ to Lose ergeht sich gegen Ende des Albums in fast epischer Schönheit, wobei Grandaddy den Song an der Fünf-Minuten-Grenze abdrehen, sie wollen sich nicht dem Vorwurf des Pathos aussetzen. Weniger ist mehr, das wenige üppig genug. Dazu zählt neben dem immer noch flirrenden Synthie eine Steel-Gitarre, die Lytles charakteristisch hohen Gesang umrahmt. Wehleidigkeit de luxe, also Hausmarke, und also solche in der richtigen Stimmung schon sehr einnehmend. (Karl Fluch, 20.2.2024)