Wien – Meldungen über Schüsse bei einem Einkaufszentrum in Wien-Brigittenau, die am Sonntagabend Panik ausgelöst hatten, haben sich am Montag endgültig als falsch herausgestellt. Laut Polizei konnte kein Hinweis, "der auf die Benutzung von Schusswaffen schließen lässt, festgestellt werden". In der S-Bahn-Station Handelskai bei der Millennium City war es zuvor zu einer Auseinandersetzung gekommen, dabei wurden Steine geworfen und Pfefferspray eingesetzt. Auch ein Messer war im Spiel.

Drei junge Männer gerieten gegen 18 Uhr zunächst verbal aneinander. Dabei soll ein 19-Jähriger einen 23- und einen 28-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Die beiden liefen davon, auf der Flucht bewarfen sich die Kontrahenten aber gegenseitig mit Steinen. Dabei wurde zunächst niemand verletzt, erläuterte Polizeisprecherin Barbara Gass am Montag.

Wegen des Vorfalls in der Millennium City wurden die Sondereinheit Wega, die Bereitschaftseinheit sowie Bezirkskräfte der Polizei alarmiert. ALEX HALADA / picturedesk.com

Messer auf Toilettenanlage sichergestellt

Die Situation verlagerte sich vor den Eingang des Einkaufszentrums, wo es zu einer Rauferei kam und der 28-Jährige den 19-Jährigen mit einem Pfefferspray attackiert haben soll. Der 19-Jährige flüchtete daraufhin in das Einkaufszentrum. Mehrere Passanten wählten den Polizeinotruf und gaben an, Schüsse gehört zu haben, wie bereits am Sonntagabend bekannt wurde.

Die Sondereinheit Wega, die Bereitschaftseinheit sowie Bezirkskräfte der Polizei wurden alarmiert. Beamte hielten die drei Männer an. Der 19-Jährige und der 28-Jährige wurden durch Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Der 28-Jährige musste in ein Spital gebracht werden. Der 23-Jährige war nur leicht verletzt.

Keine Schusswaffe oder Schreckschusspistole vorgefunden

Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Das Messer, das er bei der gefährlichen Drohung benutzt haben soll, wurde in einer Toilettenanlage des Einkaufszentrums sichergestellt. Der Pfefferspray, den der 28-Jährige benutzt haben soll, war nicht auffindbar. "Es konnte auch keine Schusswaffe oder Schreckschusspistole am Tatort vorgefunden werden", betonte Gass. Zeugen die Schüsse wahrgenommen haben wollen, konnten am Ort des Geschehens ebenfalls keine mehr eruiert werden.

Der 19-Jährige und der 23-Jährige wurden bis Montag bereits vernommen. Beide machten unterschiedliche Aussagen zum Tatablauf und beschuldigten einander gegenseitig. Die Vernehmung mehrerer Zeugen sowie jene des 28-Jährigen standen noch aus. Die genauen Hintergründe sind daher noch unklar. Alle drei Männer werden laut Polizei auf freiem Fuß angezeigt.

Die Besucherinnen und Besucher haben das Gebäude am Sonntag schnell verlassen können. Das Videomaterial der Überwachungskameras in der Millennium City und im Außenbereich wird nun der Exekutive zur Verfügung gestellt, um es auszuwerten. (APA, red, 5.2.2024)