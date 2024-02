In zehn Lokalen in Rudolfsheim-Fünfhaus seien illegal Wasserpfeifen geraucht worden. Auch ein nicht genehmigter Shisha-Ofen wurde entdeckt

Männer rauchen Wasserpfeifen. REUTERS/Ahmed Saad

Wien – Bei einer Schwerpunktaktion der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien mit der Polizei, der Finanzpolizei, der MA 59 (Marktamt) und der Gesundheitskasse ÖGK sind am Freitag in zehn Shisha-Bars in Rudolfsheim-Fünfhaus illegal Wasserpfeifen geraucht worden. Mehrere Anzeigen wegen des Indoor-Rauchverbots sowie wegen unbefugter Gewerbeausübung, versperrter Notausgänge sowie fehlender Preisauszeichnungen seien ausgestellt worden, berichtete die Gruppe Sofortmaßnahmen am Montag.

Zusätzlich wurde in einem der Lokale ein nicht genehmigter Shisha-Ofen entdeckt. Aufgrund unzureichender Belüftung und eines deutlich erhöhten CO-Wertes während des Betriebs des Shisha-Ofens erfolgte im Beisein der Feuerwehr umgehend die Räumung des Lokals. Weiters wurde ein Heizverbot für den Shisha-Ofen verhängt. "Die zahlreichen Anzeigen und die Räumung eines Shisha-Lokals sind ein klares Signal: Verstöße gegen geltende Vorschriften, insbesondere wenn sie eine potenzielle Gefahr für Gäste und Personal darstellen, werden nicht toleriert", wurde Walter Hillerer, Leiter des Einsatzteams der Stadt Wien zitiert.

Mit dem absoluten Rauchverbot in der österreichischen Gastronomie wurde auch das Aus für Shisha-Lokale besiegelt. Erlaubt ist das Rauchen seitdem nur mehr in eigenen Raucherklubs. (APA, 5.2.2024)