19.40 REPORTAGE

Re: Die Türkei im Jahr nach dem Beben Im Februar 2023 erschütterten zwei heftige Erdbeben den Südosten der Türkei und Syrien mit mehr als 50.000 Toten. Auch ein Jahr später fehlt es an Arbeit, Wohnraum und Infrastruktur. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Ukraine – Zwei Jahre Krieg Zwei Jahre nach Kriegsbeginn widmet Arte der Situation in der Ukraine einen Themenabend. Die Doku Jagd auf Kriegsverbrecher analysiert die Grausamkeiten von Putins Angriffskrieg, gefolgt von einer Investigation, die ab 21.45 die Verschleppung ukrainischer Kinder und Jugendlicher beleuchtet. War and Justice geht ab 23.10 der Frage nach, warum es so schwierig ist, Aggressoren und ihre Angriffskriege vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu bringen. Bis 0.45, Arte

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Ein Quantum Trost (Quantum of Solace, GB/USA 2008, Marc Forster) Sein zweiter Einsatz als James Bond führte Daniel Craig unter anderem zu einem Tosca-Abend bei den Bregenzer Festspielen. Als Bösewicht erfreut der wie immer formidable Mathieu Amalric. Bis 22.25, ATV

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind Bauern unter Druck, Arbeitspflicht für Asylwerbende und die Gruppierungen MFG_und Bierpartei. Zu Gast sind ÖVP-Bauernbundpräsident Georg Strasser und Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Die ZiB 2-Moderatorin Margit Laufer und der Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber sind zu Gast bei Stermann &_Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.25 DOKUMENTATIONEN

Drei Stacheln im russischen Fleisch – Litauen, Lettland, Estland (1–2/2) Die drei "baltischen Tiger" haben sich vor über 30 Jahren von der sowjetischen Vorherrschaft befreit: Seit 2004 sind Estland, Lettland und Litauen EU-Mitglieder. Wie lebt man dort heute? Was treibt die Bewohner an? Bis 23.55, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Kirchengeschichte in Rot-Weiß-Rot Die Doku zeichnet einen Weg ­österreichischer Kirchengeschichte nach, an dessen Beginn die Lösung des Bündnisses von "Thron und Altar" nach Zerfall der Habsburgermonarchie stand und sich die Kirche nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs der neuen gesellschaftlichen Situation konstruktiv zu stellen versuchte. Ab 23.25 beleuchtet eine Doku die Ära von Kardinal Franz König, der sich für eine Aussöhnung von katholischer Kirche und Arbeiterschaft einsetzte. Bis 0.10, ORF 2

Verlor unter Beschuss ein Auge: Chirurgin und Model Iryna Bilotserkovets in "Tracks East", Arte, 0.45 Uhr. Foto: Kate Geller

0.45 MAGAZIN

Tracks East – Gezeichnet: Ukrainerinnen trotzen dem Trauma Ein Model mit Augenklappe und eines mit Beinprothese, aber auch ein etablierter Künstler, der nach einer Verwundung Militärpriester wird, und eine Frau, die in Kriegsgefangenschaft war: Tracks East begleitete Menschen in der Ukraine beim Umgang mit ihren Traumata. Bis 1.15, Arte