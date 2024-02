Hier sind die Mediennews vom Montag:

"SZ"-Vizechefredakteurin Föderl-Schmid zieht sich vorübergehend aus Tagesgeschäft zurück - Der Grund für den Schritt sind weitere Plagiatsvorwürfe, berichtet der "Spiegel". Externe Prüfung soll Klarheit bringen

Alexandra Föderl-Schmid. STANDARD/Cremer

Dokumentarfilm "Sick Girls": Über das Leben mit ADHS - Regisseurin Gitti Grüter und ihre Protagonistinnen lassen uns teilhaben an ihren Zweifeln, ihrer Angst, aber auch an ihrer Lebensfreude. Nicht für alle ist ADHS ein Problem

Der RTL-Dschungel hat mit Lucy Diakovska eine würdige neue Königin - Ohne große Spompanadeln zog die No-Angels-Sängerin ihr Dschungelding durch und wurde dafür zu Recht belohnt. Leyla schaffte es noch vor Tim auf Platz zwei

Maurer in der "ZiB 2": "Betonierer und Blockierer" in der ÖVP bremsen bei Klimaschutz - Beim Klimaschutzgesetz wechselte die Klubobfrau der Grünen auffallend schnell das Thema

Amazon Prime Video: Die wichtigsten Antworten zur neuen Werbung - Ab 5. Februar schaltet Amazon in Österreich Werbung auf Prime Video – also in einem Abo, für das Kunden bereits bezahlen. DER STANDARD erklärt die wichtigsten Punkte

Australischer Journalist von Pekinger Gericht zum Tode verurteilt - Das Urteil wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der Online-Journalist und ehemalige chinesische Diplomat war 2019 wegen Spionageverdachts festgenommen worden

"Flic Story", "Belleville – Das letzte Chanson", "Internal Affairs": TV-Tipp für Montag - "Wackersdorf", Themenmontag zum Opernball, Kulturmontag über instabile Zeiten - Mit Radiotipps

