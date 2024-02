Die Wissenschaft von Angebot und Nachfrage bei den Galliern. Asterix Obelix Idefix / 2024 Hachette Livre /Goscinny-Uderzo

Was kann ein Gallier aus dem Jahr 50 v. Chr. von der Wirtschaft wissen? Na ja, er weiß zum Beispiel etwas über Tauschhandel und Produktion als Konstanten eines Wirtschaftskreislaufs, entwickelt in der Jungsteinzeit mit dem Aufkommen von Landwirtschaft, Sesshaftigkeit und Arbeitsteilung. Und der neue Asterix-Sonderband Pecunia non olet – Wirtschaft im Wandel der Zeit weiß auch über Muscheln als Tauschmittel und die Wirtschaftstheorie des Aristoteles Bescheid, der in der Politeia Chrematistik verurteilte. Chrewas? Ah, die Anhäufung von Besitz über die Bedürfnisse hinaus.

Seit Dienstag lässt sich solches nachlesen. Ebenso, wie das Römische Reich zu einer Wirtschaftsgroßmacht wurde: mit Eroberungen und hohen Steuern. Und damit sind wir bei unseren mutigen Galliern, die auf dem Markt von Condate (heute Rennes) mit Hammerkeulen und Krauskohl handeln. Allerdings eher pointenlos und nur in einem einzigen Wimmelbild. Man darf sich das fünfte Asterix-Sachbuch nach O tempora, o mores über antike Bräuche, Vox populi über antike Länder, Tempus fugit über Mythen und Unbeugsame Lateinzitate nicht als Comic vorstellen. Der Asterix-Comic-Anteil beschränkt sich auf ein paar in die Kapitel eingestreute Figuren.

Am Markt von Condate (heute Rennes). Asterix Obelix Idefix / 2024 Hachette Livre / Goscinny-Uderzo

Flugs geht es in kurzen Texten dafür einmal um alles: Der Sekundärsektor und Banken werden erklärt, Lohn und Pension, Konkurrenz und Krisen. Man lernt, dass antike Streitkräfte mit ihrer "vertikalen Arbeitsteilung" heutigen Unternehmen als Vorbild dienen könnten und Frankreich schon lange ein "Land der Mode" ist: Schon im ersten Jahrhundert v. Chr. wurden die Gallier für ihren Style gelobt. Trotzdem wurde ab den 1980ern die Produktion ins billigere China verlagert, klärt der Band auf. Auf dem Niveau spielt es sich leider ab. Die Autoindustrie? "Aufgrund des Klimawandels (...) im Umbruch." Aha, auch die Luftfahrtindustrie stehe vor Fragen. Was sich nie ändert? Kassen, sie sollen klingeln. (wurm, 6.2.2024)