Pornos laufen (noch) nicht reibungslos auf der Vision Pro. Es handelt sich aber wohl nicht um eine Sperre von Apple – die meisten Videos dürften in Safari einfach nicht korrekt dargestellt werden. REUTERS/MIKE BLAKE

Wenn die Pornoindustrie auf eine neue Technologie aufspringt, dann setzt diese sich durch. So lautet zumindest eine gerne verbreitete Theorie in der Tech-Branche. Als Beweise dafür werden VHS-Kassetten und Blu-Ray-Discs angeführt, beide Technologien hätten sich gegen mindestens ebenbürtige Konkurrenz wie Beta und HD-DVD durchgesetzt, weil der lukrative Markt der Filme für Erwachsene auf sie setzte, so zumindest die Legende. Sollte die Pornothese stimmen, dann ist dürfte die Vision Pro von Apple nicht der erhoffte Motor für Augmented- und Virtual-Reality-Technologie sein. Denn: Pornografisches Material gibt es auf dem neuen Headset nicht, ganz dem Firmencredo von Apple entsprechend. Das sorgt nun in manchen Communities für Frust, und schon wird an Wegen getüftelt, wie man doch handfeste nackte Tatsachen auf die Vision Pro bringt.

3.500 teure Brille, züchtige Inhalte

Noch vor dem Start der Vision Pro wurde im Netz gewitzelt, bei den Käufern der 3.500 Dollar teuren Brille könne es sich nur um eingefleischte Fans von Hardcore-Pornos handeln. Doch das tatsächliche Produkt fiel deutlich züchtiger aus, und nicht wenige User sind enttäuscht. Vor allem auf Reddit kocht das größte Forum für VR-Pornografie gerade. Im Subreddit Oculus NSFW sind auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Produktionsfirmen für VR-Pornos aktiv, aber auch sie scheitern daran, die Apple Vision Pro zur Wiedergabe besonders immersiver Filme zu bringen. Zwar kann man natürlich "flache" Pornos von einschlägigen Seiten wie Pornhub auf dem Gerät schauen, aber die professionellen Virtual-Reality-180-Side-by-Side-Videos laufen auf der Vision Pro nicht oder nur sehr eingeschränkt. Dementsprechend lautet auch der bestbewertete Kommentar zur Vision Pro: "Ein Keuschheitsgürtel um 3.500 Dollar."

Im Vorfeld der Veröffentlichung gab es Beiträge mit hunderten Kommentaren zu Themen wie "Wie wird Porno mit der Vision Pro sein?", außerdem wurden die technischen Möglichkeiten der Vision Pro als revolutionär für die Pornografie gefeiert. Eine neue Ära der "Masturbationstechnologie" erwartete sich mancher. Als die Vision Pro schließlich veröffentlicht wurde, war die Enttäuschung groß, wie 404 Media berichtet.

Erste User mussten feststellen, dass 3D-Pornos nicht auf dem Headset laufen, was zu einem Aufschrei in den einschlägigen Communities auf Reddit sorgte. Seitdem wird fieberhaft an einem Workaround gesucht, bis Tag fünf seit Release des Headsets offenbar vergeblich. Zwar lassen sich scheinbar manche Videos wiedergeben, indem man unter den Einstellungen in Safari sämtliche WebXR-Features aktiviert, das Resultat ist aber für viele nicht zufriedenstellend. Viele Videos würden entweder gar nicht oder nicht im Vollbildmodus laufen. Viele Inhalte würden auch "flach", also in 2D angezeigt, obwohl sie 3D sein sollten.

Prüdes Apple

Apple fährt traditionell einen strikten Anti-Porno-Kurs. Steve Jobs glaubte fest daran, dass sein Unternehmen eine "moralische Verpflichtung" habe, Pornografie zu blockieren. Wer nackte Tatsache auf einem Mobilgerät konsumieren wolle, der könne ja zu Android wechseln, so Jobs. Außerdem sind Porno-Apps im App Store verboten, und das Unternehmen verbannte immer wieder Applikationen, die es möglich machten, mit iPhones auf Pornos zuzugreifen. So sind auch Reddit-Apps von Drittanbietern verboten– es sei denn, sie verlangen eine ausdrückliche Zustimmung, bevor sie nackte Körper zeigen.

Natürlich ist der Zugriff via Browser auf Pornoseiten möglich. Deshalb ist es umso erstaunlicher, dass es bislang nicht gelungen ist, webbasierte VR-Pornos auf der Vision Pro zum Laufen zu bringen. Denn eigentlich sollte die Vision Pro den WebXR-Standard unterstützen. Deshalb gibt es auch die Theorie, dass die Videos schlicht nicht für Safari optimiert sind und deshalb nicht richtig funktionieren.

Umwege

Es scheint also nur eine Frage der Zeit, bis es jemandem gelingt, auch auf der Vision Pro Pornos zu schauen. Bis dahin gibt es einen – zugegeben etwas umständlichen – Umweg. Ein Redditor lädt die gefragten WebXR-Videos herunter und konvertiert sie in Dateiformate, die auf der Vision Pro über den Dateimanager abgespielt werden können. Die so umgemodelten Dateien lädt er anschließend wieder auf eine Discord-Server hoch. Das funktioniert zwar grundsätzlich, aber im Zuge der Konvertierung dürften sich die Seitenverhältnisse ändern, und die Pornos werden anschließend verzerrt dargestellt.

Seit der Veröffentlichung am 2. Februar sorgt die Vision Pro nicht nur wegen des hohen Preises für Aufsehen. Für die Träger in freier Wildbahn hat sich mittlerweile ein eigener Begriff etabliert: Vision Bros, da es sich meist um Männer mittleren Alters handelt. (red, 6.2.2024)