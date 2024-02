"Indiana Jones", "Starfield", "Sea of Thieves" und "Gears of War" sollen Gerüchten zufolge auch auf andere Konsolen kommen. Microsoft dürfte bald mehr dazu verraten

Normalerweise stecken Exklusivtitel auf ihren Plattformen fest wie Indy im Wüstensand. Das ist aber kein Naturgesetz. Machine Games / Bethesda

Mit großer Spannung erwartet die Gaming-Welt das nächste Abenteuer des Archäologen mit dem Schlapphut, "Indiana Jones and the Great Circle". Und obwohl dieses Spiel von Bethesda – einer der zahlreichen von Microsoft übernommenen Branchengrößen – stammt, könnte der Blockbuster ein paar Monate nach dem Launch auf Microsofts Xbox-Konsolen auch auf der Playstation 5 landen, wie das Fachmedium "The Verge" mit Berufung auf anonyme Quellen berichtet. Ein Start auf Xbox Series X/S und PC ist für Dezember 2024 geplant.

Xbox-Titel auf Switch und PS5?

Und dabei soll es nicht bleiben. So überschlagen sich US-amerikanische Gaming- und Techmedien derzeit mit Berichten darüber, dass Microsoft erwäge, diverse Titel auch auf den Konsolen der Konkurrenz verfügbar zu machen. Neben Sonys Playstation 5 wird dabei auch die Nintendo Switch genannt. Erwartet wird dies laut dem Bericht von "The Verge" unter anderem für "Hi-Fi Rush", einen Überraschungshit im vergangenen Jahr, sowie für den Multiplayer-Dauerbrenner "Sea of Thieves". Vor allem eine kommende Portierung von "Hi-Fi Rush" soll bereits in In-Game-Files ersichtlich sein.

Weiteren Berichten zufolge soll auch eine Portierung des von Bethesda vollmündig angekündigten, vom Publikum aber mit gemischten Gefühlen aufgenommenen Weltraumrollenspiels "Starfield" auf andere Konsolen zur Debatte stehen. Und wieder in anderen Medienberichten wird gemutmaßt, dass die beliebte "Gears of War"-Reihe ebenfalls ihren Weg auf die Playstation 5 finden könnte. Auch hier beruft man sich jedoch auf nicht näher genannte anonyme Quellen.

"Vision der Zukunft"

Diese Gerüchte tauchen in einer Zeit auf, nachdem Microsoft den Publisher Activision-Blizzard übernommen hatte und zuletzt bekannt wurde, dass 1.900 Mitarbeiter des Konzerns gekündigt wurden. Vor allem in der Gamingsparte, und hier vor allem bei Activision-Blizzard. Gleichzeitig ist Gaming für Microsoft ein wachsendes Geschäft, mit dem der Konzern inzwischen mehr Umsatz macht als mit Windows.

Während sich die Kündigungen und Umsätze in harten Zahlen niederschlagen, handelt es sich bei den Medienberichten zu einer neuen Cross-Plattform-Strategie um bisher unbestätigte Gerüchte. Dies könnte sich jedoch bald ändern: Für die nächste Woche hat Xbox-Chef Phil Spencer einen "Business Event" angekündigt, in dem er die "Vision für die Zukunft von Xbox" teilen wolle. (stm, 6.2.2024)