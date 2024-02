Mehr zum Prozess:

Chronologie des Scheiterns:

1999–2005: Das Start-up Wirecard wickelt Zahlungen im Internet ab, übernimmt andere Firmen, wächst rasch und geht an die Börse. Im Jahr 2002 wird Markus Braun Vorstandschef. 2015: In der "Financial Times" ("FT") tauchen erste Vorwürfe wegen des schnellen Wachstums auf. September 2018: Wirecard steigt in den Aktienindex Dax auf und ersetzt dort die Commerzbank. Jänner/Februar 2019: Die "FT" legt nach und berichtet über mutmaßliche Bilanzmanipulationen und Geldwäsche in Singapur, die Aktie bricht ein, Firmenchef Markus Braun dementiert alle Vorwürfe. Frühjahr 2019: Wirecard gibt Fehler in Singapur zu. Bafin und Wirecard zeigen den "FT"-Journalisten Dan McCrum mit dem Vorwurf an, er kooperiere mit Shortsellern, um die Aktie zu manipulieren. Oktober/November 2019: Die Aktie bricht nach "FT"-Berichten über erfundene Geschäfte ein. Die Finanzaufsicht in Singapur ermittelt, und EY verweigert der dortigen Wirecard-Tochter das Testat für 2017. April 2020: Die KPMG meldet nach einer Sonderprüfung zu den Geschäftsjahren 2016 bis 2018, dass wesentliche Unterlagen fehlten. Juni 2020: Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Marktmanipulation. Wirecard gibt zu, dass es die fehlenden 1,9 Mrd. Euro wohl nicht gibt. Braun tritt zurück, Wirecard meldet Insolvenz an. Juli 2020: Braun wird verhaftet, Jan Marsalek taucht unter. Der damalige Finanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigt eine Bafin-Reform an. April 2021: Scholz weist im U-Ausschuss die Verantwortung von sich und gibt den Wirtschaftsprüfern die Schuld. Der Ausschuss dauert von Oktober 2020 bis Juni 2021. März 2022: Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Braun und zwei weitere Manager. (and)